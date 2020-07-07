«Мать увидела мешки с телами и заорала»: очевидцы трагедии на реке Обь рассказали, как утонули трое мужчин

Сегодня, 7 июля, на реке Обь в районе дома № 50 по улице Обская произошёл несчастный случай — трёх человек унесло течением. Мужчины спасали тонущую 12-летнюю девочку. Корреспондент НГС поговорил с очевидцем, который видел трагедию на берегу собственными глазами.



— Я живу на Обской, 50, был свидетелем происшествия, разговаривал с самой матерью, она ещё тогда не поняла, что произошло. Женщина была в шоке, сказала, что первый раз за лето детей решили на речку привезти. Не поняла, как всё случилось. Увидела, что дочь резко начала тонуть. За ней сначала побежал отец, потом брат, то есть её сын и муж. Кто третий был — не знаю. Я сам с семьёй не знаком, как увидел, что приехала машина скорой, спасатели, собрался и пошёл на место происшествия. Мать сидела на берегу, я её успокаивал. Видел, как достали взрослого мужчину, а потом парня. Мать этого не видела, сначала думала, что их всех откачают. Потом как увидела эти мешки, в которые тела складывают, заорала, побежала туда к ним, — рассказал источник НГС.

