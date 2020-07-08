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На фасаде жилого дома в центре Новосибирска появился огромный крест

В управляющей компании объяснили, зачем нужна необычная конструкция

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Над красным крестом есть ещё один — белый: там, вероятно, похожую конструкцию уже демонтировали

Над красным крестом есть ещё один — белый: там, вероятно, похожую конструкцию уже демонтировали

В Новосибирске на фасаде дома на улице Депутатской, 60 со стороны улицы Семьи Шамшиных появился огромный крест — фото в редакцию НГС прислала читательница Ольга.

— В том году горе-рабочие, которые рыли ров, подкопали корни дерева так, что оно упало на тротуар. А теперь кресты на фасаде, а как на это архитектор города смотрит? Центр города. Зато весело. Можно сделать новую рубрику: «ремонтируют чудаки», — прокомментировала она снимок.

Домом управляет компания «Уют». Как рассказали в компании, конструкция временная, и до 12 июля её должны разобрать.

— Она была установлена в качестве опалубки, для того чтобы цементный раствор, которым заделали швы, не вышел наружу, — пояснили в «Уюте».

Пару лет назад ТСЖ одного из панельных домов в Новосибирске, решив утеплить его, замаскировало здание под новостройку: посмотреть, что из этого вышло, можно здесь.

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ремонт фасадовУК "УЮТ"
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