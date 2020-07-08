На фасаде жилого дома в центре Новосибирска появился огромный крест

В Новосибирске на фасаде дома на улице Депутатской, 60 со стороны улицы Семьи Шамшиных появился огромный крест — фото в редакцию НГС прислала читательница Ольга.



— В том году горе-рабочие, которые рыли ров, подкопали корни дерева так, что оно упало на тротуар. А теперь кресты на фасаде, а как на это архитектор города смотрит? Центр города. Зато весело. Можно сделать новую рубрику: «ремонтируют чудаки», — прокомментировала она снимок.



Домом управляет компания «Уют». Как рассказали в компании, конструкция временная, и до 12 июля её должны разобрать.

