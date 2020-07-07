В Октябрьском районе KIA Rio сбил 11-летнюю девочку — ребёнка увезли в больницу

Во вторник вечером, 7 июля, в Октябрьском районе Новосибирска водитель на автомобиле KIA Rio сбил девочку 11-ти лет. В результате ДТП ребёнка увезли в больницу с переломом ноги.
— В 18:35 на территории Октябрьского района водитель 1977 года рождения на автомобиле KIA Rio следовал со стороны дома № 42/3 по улице В. Высоцкого, в сторону дома № 36/1. У дома № 42/2 по улице В. Высоцкого совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала девочка 2009 года рождения, у которой, по предварительной информации, перелом ноги. Она была госпитализирована в лечебное учреждение Новосибирска, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
На месте работает экипаж ГИБДД, выясняются все обстоятельства происшествия.
Госавтоинспекция напоминает, что водителям во дворах необходимо двигаться с минимальной скоростью. Помните, что дети могут выбежать из-за припаркованного автомобиля.
Вечером 6 июля в Каргатском районе Новосибирска на 1260 км автодороги Р-254 «Иртыш» произошло смертельное ДТП. 47-летний водитель «Шкоды» погиб на месте от полученных травм.