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Двое утонули, третьего ищут. На диком пляже Новосибирска едва не погибла девочка — унесло тех, кто её спасал

После того, как ребёнок начал тонуть, ей на помощь бросились три человека, но они не справились с течением

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Место, где произошла трагедия

Место, где произошла трагедия

Сегодня, 7 июля, на реке Обь в районе дома № 50 по улице Обская произошёл несчастный случай — трёх человек унесло течением.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, 12-летняя девочка, купавшаяся на диком пляже, начала тонуть. К ней на помощь бросились сразу трое — 50-летний мужчина, 21-летний юноша и подросток 14 лет, но их унесло течением. Девочку же удалось спасти.

— Девочка купалась без присмотра взрослых, в месте, где купание запрещено. Найдены тела мужчины 1970 года рождения и юноши 1998 года рождения. Продолжается поиск подростка. Мужчины утонули, их тела были подняты водолазами, — уточнили в пресс-службе.

Девочка решила искупаться, несмотря на запрещающие знаки

Девочка решила искупаться, несмотря на запрещающие знаки

Вам известны подробности этого происшествия? Вы лично знали погибших или спасшуюся девочку? Поделитесь с нами — вы можете сообщить информацию на наш редакционный номер +7 923 157–00–00 (все мессенджеры) или прислать нам сообщение на почту news@ngs.ru.

В МЧС также напомнили, что купание на любых водных объектах на территории региона в настоящее время запрещено.

— Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает родителей контролировать досуг своих детей и не допускать их самостоятельного нахождения у водоёмов, — сообщается на сайте ведомства.

Вчера, 6 июля, в СНТ «Смородинка» в Мошковском районе Новосибирской области в пруду утонул мужчина — его тело доставали спасатели.

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купаниеутонул человек
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