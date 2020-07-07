Двое утонули, третьего ищут. На диком пляже Новосибирска едва не погибла девочка — унесло тех, кто её спасал

Сегодня, 7 июля, на реке Обь в районе дома № 50 по улице Обская произошёл несчастный случай — трёх человек унесло течением.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, 12-летняя девочка, купавшаяся на диком пляже, начала тонуть. К ней на помощь бросились сразу трое — 50-летний мужчина, 21-летний юноша и подросток 14 лет, но их унесло течением. Девочку же удалось спасти.
— Девочка купалась без присмотра взрослых, в месте, где купание запрещено. Найдены тела мужчины 1970 года рождения и юноши 1998 года рождения. Продолжается поиск подростка. Мужчины утонули, их тела были подняты водолазами, — уточнили в пресс-службе.
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В МЧС также напомнили, что купание на любых водных объектах на территории региона в настоящее время запрещено.
— Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает родителей контролировать досуг своих детей и не допускать их самостоятельного нахождения у водоёмов, — сообщается на сайте ведомства.
Вчера, 6 июля, в СНТ «Смородинка» в Мошковском районе Новосибирской области в пруду утонул мужчина — его тело доставали спасатели.