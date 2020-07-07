Двое утонули, третьего ищут. На диком пляже Новосибирска едва не погибла девочка — унесло тех, кто её спасал

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В МЧС также напомнили, что купание на любых водных объектах на территории региона в настоящее время запрещено.



— Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает родителей контролировать досуг своих детей и не допускать их самостоятельного нахождения у водоёмов, — сообщается на сайте ведомства.



Вчера, 6 июля, в СНТ «Смородинка» в Мошковском районе Новосибирской области в пруду утонул мужчина — его тело доставали спасатели.