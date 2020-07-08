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Вода из «cибирских Мальдив» потекла из трубы в лес — в СГК объяснили, что случилось

В зоне трубопроводов ТЭЦ-5 шли работы

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Шум стекавшей воды был похож на сильный шум водопада

Шум стекавшей воды был похож на сильный шум водопада

В Новосибирске из трубы между золоотвалом, известным как «cибирские Мальдивы», и ТЭЦ-5 потекла вода — поток направился в лес. В компании СГК объяснили, с чем был связан сброс воды.

Бегущую воду на прошедших выходных обнаружил новосибирец Алексей Малгатаев, когда катался с другом на велосипедах в районе ТЭЦ. Они услышали шум воды и вскоре обнаружили его источник: в одной из трех труб, соединяющих теплоэлектроцентраль с золоотвалом, они увидели задвижку, из которой вода под напором вытекала на землю и бежала по лесу.

— Трубы идут с территории ТЭЦ–5 на золоотвал, одна из труб открыто сбрасывает воду прямо в лес. В трубе есть задвижка, видно, что появилась она здесь не случайно, специально сделана, приварена, — поделился читатель Алексей.

Такими потоками вода сбегала по земле

Такими потоками вода сбегала по земле

Под трубой успела образоваться небольшая заводь

Под трубой успела образоваться небольшая заводь

Вода бурными потоками бежала по наклонной вниз прямо по территории леса

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что вода, которая текла из трубы, поступала из золоотвала, а не с ТЭЦ-5. То есть она текла уже осветлённой — после оседания золошлаков. В СГК пояснили, что слив воды был частью технологического процесса — сейчас специалисты модернизируют систему гидрозолоудаления.

Система гидрозолоудаления состоит из двух золопроводов и одного трубопровода, по которому возвращается осветленная вода на ТЭЦ с «cибирских Мальдив».

Фото и видео были сделаны на месте, где стоит метка. Большой водоём — это золоотвал № 2, известный как «cибирские Мальдивы». Маленький водоём — это золоотвал № 1

Фото и видео были сделаны на месте, где стоит метка. Большой водоём — это золоотвал № 2, известный как «cибирские Мальдивы». Маленький водоём — это золоотвал № 1

— Специалисты ведут монтаж золошлакопровода и резервных трубопроводов для возврата на станцию воды. Чтобы сделать врезку новых трубопроводов в существующую схему, провели кратковременное дренирование действующего трубопровода с осветленной водой, — сообщили в компании.

Вода в это время стекала в зону чаши малого золоотвала № 1 (на карте слева). Также дренирование позволило оросить сухие участки золоотвала для пылеподавления, а использование осветленной воды для этих целей предусмотрено правилами технической эксплуатации. Сейчас врезки уже выполнены, дренирование трубопроводов закончилось, и воду уже не сливают.

Большой золоотвал ТЭЦ-5, который новосибирцы прозвали «сибирскими Мальдивами» за ярко-голубой цвет воды в нем, до сих пор популярен. Интерес к нему до сих пор не стихает, хотя охрана на объекте СГК рекомендует не подходить близко к золоотвалу. Но это не останавливает любопытных новосибирцев — за два месяца здесь побывали около 2000 человек.

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СГКСибирские МальдивыТЭЦ-5золоотвалэкология
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