Вода из «cибирских Мальдив» потекла из трубы в лес — в СГК объяснили, что случилось

В Новосибирске из трубы между золоотвалом, известным как «cибирские Мальдивы», и ТЭЦ-5 потекла вода — поток направился в лес. В компании СГК объяснили, с чем был связан сброс воды.
Бегущую воду на прошедших выходных обнаружил новосибирец Алексей Малгатаев, когда катался с другом на велосипедах в районе ТЭЦ. Они услышали шум воды и вскоре обнаружили его источник: в одной из трех труб, соединяющих теплоэлектроцентраль с золоотвалом, они увидели задвижку, из которой вода под напором вытекала на землю и бежала по лесу.
— Трубы идут с территории ТЭЦ–5 на золоотвал, одна из труб открыто сбрасывает воду прямо в лес. В трубе есть задвижка, видно, что появилась она здесь не случайно, специально сделана, приварена, — поделился читатель Алексей.
В Сибирской генерирующей компании сообщили, что вода, которая текла из трубы, поступала из золоотвала, а не с ТЭЦ-5. То есть она текла уже осветлённой — после оседания золошлаков. В СГК пояснили, что слив воды был частью технологического процесса — сейчас специалисты модернизируют систему гидрозолоудаления.
Система гидрозолоудаления состоит из двух золопроводов и одного трубопровода, по которому возвращается осветленная вода на ТЭЦ с «cибирских Мальдив».
— Специалисты ведут монтаж золошлакопровода и резервных трубопроводов для возврата на станцию воды. Чтобы сделать врезку новых трубопроводов в существующую схему, провели кратковременное дренирование действующего трубопровода с осветленной водой, — сообщили в компании.
Вода в это время стекала в зону чаши малого золоотвала № 1 (на карте слева). Также дренирование позволило оросить сухие участки золоотвала для пылеподавления, а использование осветленной воды для этих целей предусмотрено правилами технической эксплуатации. Сейчас врезки уже выполнены, дренирование трубопроводов закончилось, и воду уже не сливают.
Большой золоотвал ТЭЦ-5, который новосибирцы прозвали «сибирскими Мальдивами» за ярко-голубой цвет воды в нем, до сих пор популярен. Интерес к нему до сих пор не стихает, хотя охрана на объекте СГК рекомендует не подходить близко к золоотвалу. Но это не останавливает любопытных новосибирцев — за два месяца здесь побывали около 2000 человек.