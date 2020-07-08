Вода из «cибирских Мальдив» потекла из трубы в лес — в СГК объяснили, что случилось

В Новосибирске из трубы между золоотвалом, известным как «cибирские Мальдивы», и ТЭЦ-5 потекла вода — поток направился в лес. В компании СГК объяснили, с чем был связан сброс воды.

Бегущую воду на прошедших выходных обнаружил новосибирец Алексей Малгатаев, когда катался с другом на велосипедах в районе ТЭЦ. Они услышали шум воды и вскоре обнаружили его источник: в одной из трех труб, соединяющих теплоэлектроцентраль с золоотвалом, они увидели задвижку, из которой вода под напором вытекала на землю и бежала по лесу.

