«Я просто живой труп». Дочь умершей врача рассказала о её последних днях — женщина работала, несмотря на ковид

Родные новосибирского врача Ларисы Турхановой, которая скончалась от коронавируса, рассказали НГС подробности болезни и обстоятельства смерти. Близкие уверены, что исход мог бы быть другим, если бы у женщины была возможность лечь в больницу раньше — однако в инфекционку заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 17 легла лишь после вмешательства своей сестры.



— Положили её 2 июня по настоянию сестры, потому что главврач [поликлиники № 17] изначально сказала, что это её проблемы. Это уже потом она как-то прониклась, — рассказывает Ирина Прилюк, дочь Ларисы Турхановой. — Я считаю, если бы раньше запаниковали и отправили её на больничный, если бы главврач дала больничный, то была бы другая ситуация. А мы не медики, к сожалению, не можем прогнозировать, что и как. Если бы не сестра моей мамы, которая позвонила и сказала: «Если вы её не положите и не начнёте лечить, у вас будут проблемы», то мама, наверное, умерла бы дома.

