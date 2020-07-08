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«Я просто живой труп». Дочь умершей врача рассказала о её последних днях — женщина работала, несмотря на ковид

Лариса Турханова скончалась 4 июля, в свидетельстве о смерти указан коронавирус

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Лариса Турханова находилась на рабочем месте до последнего, даже несмотря на температуру. Дочь утверждает, что её не хотели отпускать на больничный&nbsp;

Лариса Турханова находилась на рабочем месте до последнего, даже несмотря на температуру. Дочь утверждает, что её не хотели отпускать на больничный 

Родные новосибирского врача Ларисы Турхановой, которая скончалась от коронавируса, рассказали НГС подробности болезни и обстоятельства смерти. Близкие уверены, что исход мог бы быть другим, если бы у женщины была возможность лечь в больницу раньше — однако в инфекционку заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 17 легла лишь после вмешательства своей сестры.

— Положили её 2 июня по настоянию сестры, потому что главврач [поликлиники № 17] изначально сказала, что это её проблемы. Это уже потом она как-то прониклась, — рассказывает Ирина Прилюк, дочь Ларисы Турхановой. — Я считаю, если бы раньше запаниковали и отправили её на больничный, если бы главврач дала больничный, то была бы другая ситуация. А мы не медики, к сожалению, не можем прогнозировать, что и как. Если бы не сестра моей мамы, которая позвонила и сказала: «Если вы её не положите и не начнёте лечить, у вас будут проблемы», то мама, наверное, умерла бы дома.

По словам Ирины, её мама затемпературила ещё в мае, но продолжала ходить на работу, так как «работать некому». Руководство больницы, как говорит дочь, было в курсе ситуации.

В подтверждение своих слов Ирина Прилюк прислала в редакцию скриншоты переписки со своей мамой от 29 мая. В диалоге с дочерью Лариса Турханова жалуется на плохое самочувствие, называет себя «живым трупом» и говорит, что многие медики ушли на карантин.

Скриншот переписки Ирины со своей мамой был сделан 29 мая

Скриншот переписки Ирины со своей мамой был сделан 29 мая

Женщина жаловалась дочери на высокую температуру

Женщина жаловалась дочери на высокую температуру

На вопрос о том, планируют ли родственники обращаться в органы с соответствующей жалобой на руководство поликлиники, Ирина Прилюк затруднилась ответить.

— У меня сейчас о другом голова болит. Но всё, что в моих силах, я сделаю ей во благо. Потому что это был человек-трудоголик, человек-педант. У мамы была очень хорошая документация, она могла сказать всё, что она думает, но была трудоголиком. И этим очень пользовались, — добавила дочь Ларисы Турхановой. — Кто-то уходит на больничный с ковидом в лёгкой форме, а кто-то с ковидом в тяжёлой форме сидит и работает.

Кроме Ларисы Турхановой, в Новосибирске от коронавируса скончались ещё семь медиков. В их числе врач-хирург Дорожной клинической больницы, брат министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Хальзов.

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