«Я просто живой труп». Дочь умершей врача рассказала о её последних днях — женщина работала, несмотря на ковид

Родные новосибирского врача Ларисы Турхановой, которая скончалась от коронавируса, рассказали НГС подробности болезни и обстоятельства смерти. Близкие уверены, что исход мог бы быть другим, если бы у женщины была возможность лечь в больницу раньше — однако в инфекционку заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 17 легла лишь после вмешательства своей сестры.
— Положили её 2 июня по настоянию сестры, потому что главврач [поликлиники № 17] изначально сказала, что это её проблемы. Это уже потом она как-то прониклась, — рассказывает Ирина Прилюк, дочь Ларисы Турхановой. — Я считаю, если бы раньше запаниковали и отправили её на больничный, если бы главврач дала больничный, то была бы другая ситуация. А мы не медики, к сожалению, не можем прогнозировать, что и как. Если бы не сестра моей мамы, которая позвонила и сказала: «Если вы её не положите и не начнёте лечить, у вас будут проблемы», то мама, наверное, умерла бы дома.
По словам Ирины, её мама затемпературила ещё в мае, но продолжала ходить на работу, так как «работать некому». Руководство больницы, как говорит дочь, было в курсе ситуации.
В подтверждение своих слов Ирина Прилюк прислала в редакцию скриншоты переписки со своей мамой от 29 мая. В диалоге с дочерью Лариса Турханова жалуется на плохое самочувствие, называет себя «живым трупом» и говорит, что многие медики ушли на карантин.
На вопрос о том, планируют ли родственники обращаться в органы с соответствующей жалобой на руководство поликлиники, Ирина Прилюк затруднилась ответить.
— У меня сейчас о другом голова болит. Но всё, что в моих силах, я сделаю ей во благо. Потому что это был человек-трудоголик, человек-педант. У мамы была очень хорошая документация, она могла сказать всё, что она думает, но была трудоголиком. И этим очень пользовались, — добавила дочь Ларисы Турхановой. — Кто-то уходит на больничный с ковидом в лёгкой форме, а кто-то с ковидом в тяжёлой форме сидит и работает.
Кроме Ларисы Турхановой, в Новосибирске от коронавируса скончались ещё семь медиков. В их числе врач-хирург Дорожной клинической больницы, брат министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Хальзов.