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Сколько новосибирцев умерло в этом июне: сравниваем с показателями за 2019 год (они значительно отличаются)

Также мы сравнили число умерших других месяцев 2019 и 2020 годов

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В июне 2020 года в регионе умерло&nbsp;3 606 жителей

В июне 2020 года в регионе умерло 3 606 жителей

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику за июнь 2020 года — сколько в регионе было сделано записей о смерти, свадьбах и разводах.

— В июне 2020 года органами ЗАГС Новосибирской области зарегистрировано 9062 записи актов гражданского состояния. Из них 3 606 записей актов о смерти, — опубликовало данные ведомство.

В прошлом году, по информации управления, в июне было сделано 2711 записей о смерти - на 895 меньше, чем в июне 2020 года.

При этом цифры по записям о смерти за май в этом году и прошлом не отличаются не так значительно.

— В мае 2020 года органами ЗАГС Новосибирской области зарегистрировано 3 192 записей актов о смерти. За этот же месяц в 2019 году было зарегистрировано 3020 записей.

Справка:

Количество умерших по первым шести месяцам 2019 и 2020 годов

Январь 2019 — 3466 человек

Февраль 2019 — 3071 человек

Март 2019 — 2904 человек

Апрель 2019 — 3031 человек

Май 2019 — 3020 человек

Июнь 2019 — 2711 человек


Январь 2020 — 3 190 человек

Февраль 2020 — 2 726 человек

Март 2020 — 2 982 человек

Апрель 2020 — 2 946 человек

Май 2020 — 3 192 человек

Июнь 2020 — 3 606 человек

Кроме того, в июне 2020 года было зарегистрировано на 535 браков меньше, чем в этот же месяц прошлого года, при этом выросло количество разводов — на 224 случая. В регионе в этом году в июне также родилось на 351 детей меньше.

Сейчас жителей Новосибирской области больше всего волнует статистика по коронавирусу. Многих смущает подозрительная стабильность цифр: 100–110 новых больных и 2–4 смерти каждые сутки. Люди (в том числе родственники умерших) рассказывают о многочисленных катафалках на территории 11-й больницы, на базе которой работает ковидный госпиталь. Журналист НГС Алёна Истомина провела день возле окошка справочной службы вместе с сибиряками, чьи близкие несколько дней назад умерли в 11-й больнице. Мы посчитали катафалки с гробами, а по номерам справок, которые выдают родственникам, предположили количество умерших от коронавируса и пневмонии за один месяц. Подробности — в нашем репортаже.

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ЗАГСсмертность
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