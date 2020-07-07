Сколько новосибирцев умерло в этом июне: сравниваем с показателями за 2019 год (они значительно отличаются)

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику за июнь 2020 года — сколько в регионе было сделано записей о смерти, свадьбах и разводах.



— В июне 2020 года органами ЗАГС Новосибирской области зарегистрировано 9062 записи актов гражданского состояния. Из них 3 606 записей актов о смерти, — опубликовало данные ведомство.

В прошлом году, по информации управления, в июне было сделано 2711 записей о смерти - на 895 меньше, чем в июне 2020 года.

При этом цифры по записям о смерти за май в этом году и прошлом не отличаются не так значительно.