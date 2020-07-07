Сколько новосибирцев умерло в этом июне: сравниваем с показателями за 2019 год (они значительно отличаются)

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику за июнь 2020 года — сколько в регионе было сделано записей о смерти, свадьбах и разводах.
— В июне 2020 года органами ЗАГС Новосибирской области зарегистрировано 9062 записи актов гражданского состояния. Из них 3 606 записей актов о смерти, — опубликовало данные ведомство.
В прошлом году, по информации управления, в июне было сделано 2711 записей о смерти - на 895 меньше, чем в июне 2020 года.
При этом цифры по записям о смерти за май в этом году и прошлом не отличаются не так значительно.
— В мае 2020 года органами ЗАГС Новосибирской области зарегистрировано 3 192 записей актов о смерти. За этот же месяц в 2019 году было зарегистрировано 3020 записей.
Справка:
Количество умерших по первым шести месяцам 2019 и 2020 годов
Январь 2019 — 3466 человек
Февраль 2019 — 3071 человек
Март 2019 — 2904 человек
Апрель 2019 — 3031 человек
Май 2019 — 3020 человек
Июнь 2019 — 2711 человек
Январь 2020 — 3 190 человек
Февраль 2020 — 2 726 человек
Март 2020 — 2 982 человек
Апрель 2020 — 2 946 человек
Май 2020 — 3 192 человек
Июнь 2020 — 3 606 человек
Кроме того, в июне 2020 года было зарегистрировано на 535 браков меньше, чем в этот же месяц прошлого года, при этом выросло количество разводов — на 224 случая. В регионе в этом году в июне также родилось на 351 детей меньше.
Сейчас жителей Новосибирской области больше всего волнует статистика по коронавирусу. Многих смущает подозрительная стабильность цифр: 100–110 новых больных и 2–4 смерти каждые сутки. Люди (в том числе родственники умерших) рассказывают о многочисленных катафалках на территории 11-й больницы, на базе которой работает ковидный госпиталь. Журналист НГС Алёна Истомина провела день возле окошка справочной службы вместе с сибиряками, чьи близкие несколько дней назад умерли в 11-й больнице. Мы посчитали катафалки с гробами, а по номерам справок, которые выдают родственникам, предположили количество умерших от коронавируса и пневмонии за один месяц. Подробности — в нашем репортаже.