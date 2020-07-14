Куда жаловаться в Новосибирске, если после опрессовки так и не включили горячую воду

Куда звонить в Новосибирске, если нет горячей воды?

— В первую очередь потребителям нужно обратиться к исполнителю коммунальных услуг — либо это управляющая организация, либо это ТСН, ТСЖ. Причина может быть в отсутствии циркуляции, в том числе в отсутствии циркуляции непосредственно на доме. После этого управляющая компания приглашает представителя ресурсоснабжающей организации, и выявляется причина. Если нет каких-то прорывов, аварийных ситуаций, то нет и оснований, чтобы увеличить срок отключения горячего водоснабжения, — объясняет эксперт Оксана Царапкина.



Обращаться в ресурсоснабжающую организацию — например в СГК — потребителю следует в том случае, если с ней есть прямой договор управления.

Почему после опрессовки не дают горячую воду?

Причина отсутствия горячей воды может заключаться в том, что на тепловом узле дома не открыли задвижки.



— Управляющая компания может своевременно не открыть задвижки, поскольку, когда производятся испытания на многоквартирных домах, задвижки должны закрываться. А после того как испытания проходят, эти задвижки необходимо открыть. Управляющая компания может забыть или несвоевременно открыть задвижку, и, соответственно, горячая вода не будет поступать, — говорит Оксана Царапкина.

