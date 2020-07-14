Куда жаловаться в Новосибирске, если после опрессовки так и не включили горячую воду

Лето — сезон испытаний теплосетей и наших нервов на прочность. Коммунальщики проверяют состояние труб, ищут прохудившиеся места и другие неполадки, чтобы исправить их перед отопительным сезоном. Главный минус таких испытаний — отключение горячей воды на полторы-две недели. И часто бывает, что после опрессовок она не возвращается в квартиры. Рассказываем, что делать в такой ситуации.
Максимальный срок, на который в доме могут отключить горячую воду из-за теплоиспытаний, оговаривается санитарными правилами и нормами — он составляет две недели. Об этом сообщили в департаменте энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. НГС также поговорил с экспертом в этой сфере Оксаной Царапкиной, которая объяснила, почему горожане могут остаться без горячей воды дольше положенного срока.
Куда звонить в Новосибирске, если нет горячей воды?
— В первую очередь потребителям нужно обратиться к исполнителю коммунальных услуг — либо это управляющая организация, либо это ТСН, ТСЖ. Причина может быть в отсутствии циркуляции, в том числе в отсутствии циркуляции непосредственно на доме. После этого управляющая компания приглашает представителя ресурсоснабжающей организации, и выявляется причина. Если нет каких-то прорывов, аварийных ситуаций, то нет и оснований, чтобы увеличить срок отключения горячего водоснабжения, — объясняет эксперт Оксана Царапкина.
Обращаться в ресурсоснабжающую организацию — например в СГК — потребителю следует в том случае, если с ней есть прямой договор управления.
Почему после опрессовки не дают горячую воду?
Причина отсутствия горячей воды может заключаться в том, что на тепловом узле дома не открыли задвижки.
— Управляющая компания может своевременно не открыть задвижки, поскольку, когда производятся испытания на многоквартирных домах, задвижки должны закрываться. А после того как испытания проходят, эти задвижки необходимо открыть. Управляющая компания может забыть или несвоевременно открыть задвижку, и, соответственно, горячая вода не будет поступать, — говорит Оксана Царапкина.
Обычно такую проблему решают в течение четырёх часов. Также вода может не поступить вовремя из-за отсутствия циркуляции на доме, и, чтобы это исправить, нужно больше времени. Однако управляющая компания всё равно должна начать решать эту проблему сразу после сообщения о том, что жители не получили горячую воду.
— Согласно санитарным нормам, в кране температура воды должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75. Другое дело, что больше времени потребуется, чтобы спускать воду и добиться этих 60 градусов, — считает эксперт.
Если выясняется, что на теплосетях произошла авария, из-за которой воду не получается вернуть в назначенный срок, то потребителей обязательно должны предупредить об этом и сообщить время, когда проблему должны решить.
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на коммунальные услуги — отопление, горячую воду, водоотведение, холодную воду и электроснабжение. Корреспондент НГС выяснила, как они менялись за последние 5 лет — показываем это в картинках.