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Как в Новосибирске прошёл День Ивана Купалы: дети стреляли из водных пистолетов, красотки снимались в венках

Несмотря на коронавирус и другие ограничения, новосибирцы придумали, как повеселиться

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Фонтаны в центре Новосибирска в этом году на Ивана Купалу остались без воды, но новосибирцы всё равно нашли возможности для веселья

Фонтаны в центре Новосибирска в этом году на Ивана Купалу остались без воды, но новосибирцы всё равно нашли возможности для веселья

Сегодня, 7 июля, в Новосибирске празднуется День Ивана Купалы. В этот праздник принято обливаться водой, гадать и хулиганить. В этом году фонтаны остались без воды, ради того, чтобы уберечь их от вандализма, но новосибирцы всё равно нашли возможности для веселья, особенно дети и красавицы-сибирячки. В нашей подборке вы можете увидеть, как прошел этот день.

Главное веселье сегодня, конечно, у детей. Во многих дворах можно встретить детей с водяными пистолетами, бомбочками и бутылками.

Дети любят этот праздник

Дети любят этот праздник

Многие сегодня промокли до нитки

Многие сегодня промокли до нитки

Многие дети основательно подготовились к празднику и сделали очень много водяных бомбочек

Многие дети основательно подготовились к празднику и сделали очень много водяных бомбочек

Сегодня хорошая погода для обливания

Сегодня хорошая погода для обливания

Но фонтан в Центральном парке сегодня всё-таки работал — в нём резвились в основном дети.

Фонтан в Центральном парке сегодня не отключали

Фонтан в Центральном парке сегодня не отключали

Всё-таки в городе сегодня остались места, где можно промокнуть

Всё-таки в городе сегодня остались места, где можно промокнуть

Праздник Ивана Купалы — отличный повод для тематических фотосессий.

На Ивана Купалу водяные пистолеты очень востребованы&nbsp;

На Ивана Купалу водяные пистолеты очень востребованы 

Венок — неотъемлемый атрибут праздника&nbsp;

Венок — неотъемлемый атрибут праздника 

В прошлом году НГС следил за празднованием Дня Ивана Купалы в режиме онлайн-трансляции — тогда погода не радовала сибиряков, как сегодня.

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Ивана Купалы
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