Как в Новосибирске прошёл День Ивана Купалы: дети стреляли из водных пистолетов, красотки снимались в венках

Сегодня, 7 июля, в Новосибирске празднуется День Ивана Купалы. В этот праздник принято обливаться водой, гадать и хулиганить. В этом году фонтаны остались без воды, ради того, чтобы уберечь их от вандализма, но новосибирцы всё равно нашли возможности для веселья, особенно дети и красавицы-сибирячки. В нашей подборке вы можете увидеть, как прошел этот день.



Главное веселье сегодня, конечно, у детей. Во многих дворах можно встретить детей с водяными пистолетами, бомбочками и бутылками.