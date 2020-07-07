Как в Новосибирске прошёл День Ивана Купалы: дети стреляли из водных пистолетов, красотки снимались в венках

Сегодня, 7 июля, в Новосибирске празднуется День Ивана Купалы. В этот праздник принято обливаться водой, гадать и хулиганить. В этом году фонтаны остались без воды, ради того, чтобы уберечь их от вандализма, но новосибирцы всё равно нашли возможности для веселья, особенно дети и красавицы-сибирячки. В нашей подборке вы можете увидеть, как прошел этот день.
Главное веселье сегодня, конечно, у детей. Во многих дворах можно встретить детей с водяными пистолетами, бомбочками и бутылками.
Но фонтан в Центральном парке сегодня всё-таки работал — в нём резвились в основном дети.
Праздник Ивана Купалы — отличный повод для тематических фотосессий.
В прошлом году НГС следил за празднованием Дня Ивана Купалы в режиме онлайн-трансляции — тогда погода не радовала сибиряков, как сегодня.