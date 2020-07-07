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Готовятся к наплыву больных: ещё одну больницу в Новосибирской области отдают под ковидный госпиталь

Отделение, рассчитанное на 60 коек, заработает на следующей неделе

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Сегодня больницу проверяла комиссия регионального Минздрава

Сегодня больницу проверяла комиссия регионального Минздрава

Один из корпусов городской больницы Бердска отдают под инфекционный госпиталь, сообщили в Минздраве Новосибирской области.

— Сейчас для пациентов с коронавирусной инфекцией в отделении пульмонологии предусмотрены 10 коек и еще 30 коек — для пациентов с внебольничной пневмонией. С учетом сохраняющейся эпидемиологической обстановки на территории региона комиссия приняла решение перепрофилировать для приема инфекционных пациентов все четыре этажа терапевтического корпуса, — уточнили в Минздраве.

Госпиталь рассчитан на 60 коек и будет работать как распределительный центр для жителей Бердска, в том числе и с внебольничными пневмониями.

«В инфекционном отделении бердской больницы находятся всего 5 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". У всех состояние легкой и средней степени тяжести. Решение об увеличении количества инфекционных коек — превентивное. Мы надеемся, что они не будут заполнены на сто процентов, но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. К тому же, это решение позволит усилить безопасность и пациентов, и персонала», — цитирует ведомство заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елену Аксенову.

Госпиталь должен начать свою работу на следующей неделе. Сейчас идет подготовка к его открытию.

В Новосибирской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Сегодня полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что не исключает, что в регион осенью могут вернуть ограничения из-за второй волны коронавируса.

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инфекционный госпиталькоронавирус
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