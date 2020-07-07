Готовятся к наплыву больных: ещё одну больницу в Новосибирской области отдают под ковидный госпиталь

Госпиталь рассчитан на 60 коек и будет работать как распределительный центр для жителей Бердска, в том числе и с внебольничными пневмониями.

«В инфекционном отделении бердской больницы находятся всего 5 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". У всех состояние легкой и средней степени тяжести. Решение об увеличении количества инфекционных коек — превентивное. Мы надеемся, что они не будут заполнены на сто процентов, но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. К тому же, это решение позволит усилить безопасность и пациентов, и персонала», — цитирует ведомство заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елену Аксенову.



Госпиталь должен начать свою работу на следующей неделе. Сейчас идет подготовка к его открытию.