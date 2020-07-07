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ФСБ задержала советника главы Роскосмоса: ему грозит 20 лет за госизмену

Иван Сафронов работал в госкорпорации всего два месяца

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В Роскосмосе заявили, что дело не связано с его текущей работой

В Роскосмосе заявили, что дело не связано с его текущей работой

Сегодня ФСБ задержала советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова. Его подозревают в работе на НАТО.

— Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, — сообщили в ФСБ изданию РИА «Новости».

Момент задержания попал на видео

В пресс-службе Роскосмоса задержание подтвердили, однако уточнили, что оно «не связано с его текущей работой». Об этом сообщает ТАСС. Прежде Сафронов работал в журналистике: в 2010–2019 годах — корреспондент и спецкорреспондент «Коммерсанта», в 2019–2020 годах — спецкорреспондент газеты «Ведомости». Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

В Кремле не связывают задержание Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью.

— Мы знаем, что уже сделала заявление ФСБ. Он обвиняется в статье по госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Соответствующая статья Уголовного кодекса грозит наказанием от 12 до 20 лет лишения свободы.

— На данный момент проводятся следственные мероприятия, — заявили в Роскосмосе и подчеркнули, что госкорпорация оказывает всяческое содействие следственным органам.

В должности советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов провел меньше двух месяцев — он был назначен на нее в мае этого года.

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РоскосмосФСБгосизмена
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