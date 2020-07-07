«Бронируют уже следующую неделю»: новосибирцы ринулись занимать места на летниках баров и кафе

Сегодня, 7 июля, на второй день после официального открытия летников в Новосибирске жители города разобрали столики во многих заведения до конца недели. Сами рестораторы, правда, говорят, что причина в резком сокращении количества посадочных мест.



О том, что посетители ещё вчера забронировали столы на верандах как минимум на ближайшую пятницу (а кое-где и вовсе до конца недели), НГС рассказали сразу в нескольких заведениях.



Так, по словам совладельца и руководителя ресторанов Drovamuka и «Аджикинежаль» Олега Ионко, на ближайшие дни уже «всё забито под завязку». Найти свободное место будет можно, только если кто-то из посетителей не придёт.

