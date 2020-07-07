«Бронируют уже следующую неделю»: новосибирцы ринулись занимать места на летниках баров и кафе

Сегодня, 7 июля, на второй день после официального открытия летников в Новосибирске жители города разобрали столики во многих заведения до конца недели. Сами рестораторы, правда, говорят, что причина в резком сокращении количества посадочных мест.
О том, что посетители ещё вчера забронировали столы на верандах как минимум на ближайшую пятницу (а кое-где и вовсе до конца недели), НГС рассказали сразу в нескольких заведениях.
Так, по словам совладельца и руководителя ресторанов Drovamuka и «Аджикинежаль» Олега Ионко, на ближайшие дни уже «всё забито под завязку». Найти свободное место будет можно, только если кто-то из посетителей не придёт.
Нет мест в ресторанах группы Дениса Иванова «Веранда» и «Бирман на Речке», бронируют уже столы и в кафе сети «Чашка кофе».
Совладелец бара Pardon my French Максим Ковязин говорит, что мест на летней веранде заведения не было уже вчера и сейчас забронированы все столы на неделю вперед.
— Сейчас люди бронируют уже следующую неделю. Но у нас летник небольшой — всего пять столов, — признается ресторатор.
В гастропабе «Коробок» вчера впервые начала работать большая веранда во дворе здания. На ней пока не хватает навесов, поэтому не очень понятно, что делать гостям в случае дождя. Но и это не остановило посетителей, которые уже разобрали все столы на ближайшую пятницу, говорят в заведении.
Владелец бара Old Pub Григорий Морозов говорит, что полная посадка на летней веранде была уже вчера, но пока заведение работает в режиме живой очереди. Но, если спрос будет столь же велик, то в заведении тоже введут бронирование.
— Просто на летнике такую систему сложнее поддерживать. Люди могут просто сесть на забронированные места, просто потому что шли мимо, — говорит ресторатор.
Новосибирские власти уже объявили, что будут проверять работающие летники на соблюдение ими новых требований Роспотребнадзора. Руководитель Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров сегодня напомнил, что именно должны сделать рестораторы в первую очередь.
Вчера большинство веранд было забито под завязку: наши корреспонденты накануне прошлись по летним верандам и поговорили с отдыхающими: мы встретили одну свадьбу, двух мужчин, ищущих в баре втайне от жён спутницу на одну ночь, и компанию преподавателей, которые вынуждены скрывать любовь к пиву от своих учеников и их родителей.