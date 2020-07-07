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Еда

«Бронируют уже следующую неделю»: новосибирцы ринулись занимать места на летниках баров и кафе

Разобрали места даже на тех верандах, где ещё никто не был

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Красивые виды заставили новосибирцев за неделю вперед разобрать места на огромном летнике «Бирмана на Речке»

Красивые виды заставили новосибирцев за неделю вперед разобрать места на огромном летнике «Бирмана на Речке»

Сегодня, 7 июля, на второй день после официального открытия летников в Новосибирске жители города разобрали столики во многих заведения до конца недели. Сами рестораторы, правда, говорят, что причина в резком сокращении количества посадочных мест.

О том, что посетители ещё вчера забронировали столы на верандах как минимум на ближайшую пятницу (а кое-где и вовсе до конца недели), НГС рассказали сразу в нескольких заведениях.

Так, по словам совладельца и руководителя ресторанов Drovamuka и «Аджикинежаль» Олега Ионко, на ближайшие дни уже «всё забито под завязку». Найти свободное место будет можно, только если кто-то из посетителей не придёт.

Нет мест в ресторанах группы Дениса Иванова «Веранда» и «Бирман на Речке», бронируют уже столы и в кафе сети «Чашка кофе».

На террасе Pardon my French всего пять столов, и они уже вчера были все заняты

На террасе Pardon my French всего пять столов, и они уже вчера были все заняты

Совладелец бара Pardon my French Максим Ковязин говорит, что мест на летней веранде заведения не было уже вчера и сейчас забронированы все столы на неделю вперед.

— Сейчас люди бронируют уже следующую неделю. Но у нас летник небольшой — всего пять столов, — признается ресторатор.

В гастропабе «Коробок» вчера впервые начала работать большая веранда во дворе здания. На ней пока не хватает навесов, поэтому не очень понятно, что делать гостям в случае дождя. Но и это не остановило посетителей, которые уже разобрали все столы на ближайшую пятницу, говорят в заведении.

Посетители забронировали летник «Коробка», не успев даже его толком увидеть&nbsp;

Посетители забронировали летник «Коробка», не успев даже его толком увидеть 

Владелец бара Old Pub Григорий Морозов говорит, что полная посадка на летней веранде была уже вчера, но пока заведение работает в режиме живой очереди. Но, если спрос будет столь же велик, то в заведении тоже введут бронирование.

— Просто на летнике такую систему сложнее поддерживать. Люди могут просто сесть на забронированные места, просто потому что шли мимо, — говорит ресторатор.

Новосибирские власти уже объявили, что будут проверять работающие летники на соблюдение ими новых требований Роспотребнадзора. Руководитель Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров сегодня напомнил, что именно должны сделать рестораторы в первую очередь.

Вчера большинство веранд было забито под завязку: наши корреспонденты накануне прошлись по летним верандам и поговорили с отдыхающими: мы встретили одну свадьбу, двух мужчин, ищущих в баре втайне от жён спутницу на одну ночь, и компанию преподавателей, которые вынуждены скрывать любовь к пиву от своих учеников и их родителей.

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