Сергей Меняйло: вторая волна ограничений возможна — осенью люди болеют больше

При этом, по словам полпреда, ограничения могут и не понадобиться.

— Мы с вами знаем, что и вакцина испытывается, и соответствующие препараты проходят клинические испытания. И сегодня есть у Минздрава история лечения этой болезни препаратами, которые существуют. И схема лечения есть — не одна и не две. Сегодня самая главная задача — это своевременное выявление. Болезнь сама по себе никуда не пропадет. Нам с этим жить. Те меры, которые были предприняты президентом, беспрецедентные — они дали возможность выявлять болезнь и бороться с ней и её распространением, — добавил Меняйло.

Сегодня полпред также рассказал, болел ли он коронавирусом и куда пропал в июне на продолжительное время из поля зрения СМИ.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, вчера в Новосибирской области разрешили работу летних веранд кафе и ресторанов. Как погулять в летниках и не заразиться коронавирусом — читайте 7 простых правил, которые могут сохранить вам и вашим близким здоровье (а то и жизнь).