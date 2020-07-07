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Сергей Меняйло: вторая волна ограничений возможна — осенью люди болеют больше

Полпред Сергей Меняйло не исключает, что ситуация с коронавирусом может усугубиться осенью

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Полпред Сергей Меняйло рассказал, что сейчас систему здравоохранения готовят к осени, когда люди начинают болеть чаще

Полпред Сергей Меняйло рассказал, что сейчас систему здравоохранения готовят к осени, когда люди начинают болеть чаще

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло не исключает, что в Новосибирской области осенью могут вернуть ограничения из-за второй волны коронавируса.

— Мы все, конечно, надеемся и работаем на то, чтобы не возвращать ограничения. Но я понимаю, что и в СМИ в том числе идет информация, что возможна вторая волна. Да, возможна вторая волна, потому что осенью, ближе к зиме, люди болеют больше и весной. Сегодня предпринимаются все меры, чтобы этой волны не было. Дополнительно готовится система здравоохранения и коечный фонд, — рассказал Сергей Меняйло.

При этом, по словам полпреда, ограничения могут и не понадобиться.

— Мы с вами знаем, что и вакцина испытывается, и соответствующие препараты проходят клинические испытания. И сегодня есть у Минздрава история лечения этой болезни препаратами, которые существуют. И схема лечения есть — не одна и не две. Сегодня самая главная задача — это своевременное выявление. Болезнь сама по себе никуда не пропадет. Нам с этим жить. Те меры, которые были предприняты президентом, беспрецедентные — они дали возможность выявлять болезнь и бороться с ней и её распространением, — добавил Меняйло.

Сегодня полпред также рассказал, болел ли он коронавирусом и куда пропал в июне на продолжительное время из поля зрения СМИ.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, вчера в Новосибирской области разрешили работу летних веранд кафе и ресторанов. Как погулять в летниках и не заразиться коронавирусом — читайте 7 простых правил, которые могут сохранить вам и вашим близким здоровье (а то и жизнь).

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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