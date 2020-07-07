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Сибирский полпред рассказал, был ли у него коронавирус, и объяснил, куда пропадал в июне

Оказалось, что Сергей Меняйло занимался семейными делами

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Меняйло отрицает, что у него был коронавирус

Меняйло отрицает, что у него был коронавирус

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал, болел ли он коронавирусом и куда пропал в июне на продолжительное время из поля зрения СМИ.

В середине июня в новосибирских СМИ появились сообщения о его возможном заражении — изначально сообщение было опубликовано анонимным телеграм-каналом. При этом в полпредстве информацию о карантине из-за болезни полпреда опровергали.

— Я же не только полпред, но еще и человек. И как у человека у меня могут быть определенные семейные обстоятельства. Я стал четвертый раз дедушкой. У меня внучка родилась. Наполовину сибирячка. И подготовка к этому определенная была, — ответил Меняйло. — Я читал, что я «отсутствовал». Но я не так часто занимаюсь семейными делами, а тут вот пришлось немного отвлечься для того, чтобы всё было нормально. Нет, я не болел коронавирусом. Я немножко занимался семейными вопросами, хотя всегда был на связи. Это не означает, что я изолировался где-то. У меня было меньше спланировано мероприятий.

В конце июня стало известно, что коронавирусом заболел министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский — контактировавшие с ним чиновники ушли на карантин.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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