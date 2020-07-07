«Трудно требовать от клиента есть в маске»: власти пришли с проверкой на открывшийся летник в центре Новосибирска

Сегодня, 7 июля, власти устроили проверку в одном из летников в центре Новосибирска — накануне губернатор Андрей Травников официально разрешил работу веранд.
Руководитель Министерства промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров проверил расстояние между столами в «Чашке кофе» на Ленина, 12 и рассказал о том, что ждет там посетителей.
Место для мероприятие было выбрано символичное — в этой кофейне сети «Чашка кофе» был выписан первый штраф за нарушение правил работы общепита в период самоизоляции. Санкции весной наложили из-за посетителей, которые сдвигали стулья на летней веранде.
Сегодня у руководителя Минпромторга Андрея Гончарова претензий не возникло. Вместе с главой «Чашки кофе» Андреем Гробовым он измерил рулеткой расстояние между двумя соседними столами. Расстояние составило 1 метр 60 сантиметров. Большая часть столиков на веранде были заняты, и сидевшие за ними посетители смотрели на происходящее как на странное, но по-своему занятное шоу.
Как рассказал Андрей Гончаров, всего в Новосибирской области открыть летние веранды собираются или уже сделали это порядка 850 заведений. Прочие или не имеют такой возможности (находятся в закрытых ТРЦ или у них нет прилегающей территории), или просто уже распустили сотрудников на неопределенное время.
По словам Гончарова, главное требование, за соблюдением которого будут следить власти, — это социальное дистанцирование: расстояние между столами должно составлять 1,5–2 метра.
Кроме того, заведения теперь должны контролировать состояние сотрудников (проверять температуру) и обрабатывать санитайзерами поверхности после каждого посетителя.
Правда, каким образом власти будут наказывать заведения за слишком тесную посадку, непонятно. Пока ответственность предусмотрена только за нарушение масочного режима. А вот для посетителей, похоже, мало что изменится, несмотря на то что масочный режим в области никто не отменял.
— Очень трудно при употреблении пищи требовать от клиента находиться в маске, — резонно заметил министр.
Запрет на обслуживание в зале также не распространяется на пользование туалетами. Как заверил Андрей Гончаров, пользователи смогут сделать это вне зависимости от того, где эти помещения находятся в заведении.
— Мы понимаем что люди соскучились по такому формату. Решение открыть летники было принято после многочисленных обращений граждан и после консультации с санитарным врачом. Надеемся, что динамика развития инфекции позволит перейти в обычный режим работы как полноценные заведения, — заявил руководитель Минпромторга.
О том, что новосибирский губернатор всё же разрешил работу летников, стало точно известно вчера в районе обеда. Это не помешало части заведений начать принимать первых посетителей менее чем через час после официальной публикации соответствующего постановления. Вчера большинство веранд было забито под завязку: наши корреспонденты накануне прошлись по летним верандам и поговорили с отдыхающими: мы встретили одну свадьбу, двух мужчин, ищущих в баре втайне от жён спутницу на одну ночь, и компанию преподавателей, которые вынуждены скрывать любовь к пиву от своих учеников и их родителей.