«Трудно требовать от клиента есть в маске»: власти пришли с проверкой на открывшийся летник в центре Новосибирска

Сегодня у руководителя Минпромторга Андрея Гончарова претензий не возникло. Вместе с главой «Чашки кофе» Андреем Гробовым он измерил рулеткой расстояние между двумя соседними столами. Расстояние составило 1 метр 60 сантиметров. Большая часть столиков на веранде были заняты, и сидевшие за ними посетители смотрели на происходящее как на странное, но по-своему занятное шоу.



Как рассказал Андрей Гончаров, всего в Новосибирской области открыть летние веранды собираются или уже сделали это порядка 850 заведений. Прочие или не имеют такой возможности (находятся в закрытых ТРЦ или у них нет прилегающей территории), или просто уже распустили сотрудников на неопределенное время.



По словам Гончарова, главное требование, за соблюдением которого будут следить власти, — это социальное дистанцирование: расстояние между столами должно составлять 1,5–2 метра.