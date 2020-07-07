«Мучилась в реанимации пять недель»: в Новосибирске умерла ещё один врач с коронавирусом — ей было 44 года

В Новосибирске от коронавируса умерла врач поликлиники №17 Лариса Турханова
О смерти заведующей терапевтическим отделением городской поликлиники № 17 Ларисы Турхановой стало известно на днях. По информации источника НГС, врач заболела коронавирусной инфекцией после майских праздников и последние пять недель находилась в отделении реанимации инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных.
— На этих выходных стало известно, что она скончалась. До этого пять недель в реанимации мучилась. Заразилась, скорее всего, на работе, хотя, конечно, утверждать не стану. Вообще тревожные звонки стали поступать после майских праздников — тогда она и заболела, перестала ходить на работу. Долго лежала на ИВЛ, думали, что её всё-таки выпишут. А потом сказали, что почки отказывают, что на грани жизни и смерти находится, — рассказывает близкий Ларисы Турхановой.
Так как тест на коронавирус показал положительный результат, то похороны будут закрытыми.
На сайте поликлиники всё ещё есть информация о Ларисе Турхановой. В самом же учреждении отказались что-либо говорить о докторе, сославшись на врачебную тайну.
— Зачем вы шумиху на горе поднимаете? — высказалась главный врач ГБУЗ НСО «ГП № 17» Елена Башурова.
Знакомая Ларисы Турхановой подтвердила, что она действительно скончалась от ковида или от последствий болезни. Но, судя по всему, смерть врача в статистику оперштаба не попала — женщины такого возраста в сводках не упоминались.
Редакция НГС приносит соболезнования семье Ларисы Владимировны.
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Сейчас в Новосибирске известно о семи погибших от коронавируса медиках. Последним скончавшимся стал брат министра здравоохранения региона Андрей Хальзов — врач-хирург Дорожной клинической больницы.