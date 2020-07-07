7 июля вторник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 71.34
eur 80.56
СрочноУмер ещё один врач с Covid-19

Все новости

Все новости
ЗдоровьеВсё о коронавирусе

«Мучилась в реанимации пять недель»: в Новосибирске умерла ещё один врач с коронавирусом — ей было 44 года

Близкие Ларисы Турхановой до последнего надеялись, что она пойдет на поправку

12 090
62 Обсудить

Поделиться

Лариса Турханова работала в 17-й поликлинике. Сейчас учреждение отказывается говорить о смерти своей сотрудницы, а источник редакции утверждает, что на работу врач перестала ходить ещё в мае

Лариса Турханова работала в 17-й поликлинике. Сейчас учреждение отказывается говорить о смерти своей сотрудницы, а источник редакции утверждает, что на работу врач перестала ходить ещё в мае

В Новосибирске от коронавируса умерла врач поликлиники №17 Лариса Турханова

О смерти заведующей терапевтическим отделением городской поликлиники № 17 Ларисы Турхановой стало известно на днях. По информации источника НГС, врач заболела коронавирусной инфекцией после майских праздников и последние пять недель находилась в отделении реанимации инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных.

— На этих выходных стало известно, что она скончалась. До этого пять недель в реанимации мучилась. Заразилась, скорее всего, на работе, хотя, конечно, утверждать не стану. Вообще тревожные звонки стали поступать после майских праздников — тогда она и заболела, перестала ходить на работу. Долго лежала на ИВЛ, думали, что её всё-таки выпишут. А потом сказали, что почки отказывают, что на грани жизни и смерти находится, — рассказывает близкий Ларисы Турхановой.

Так как тест на коронавирус показал положительный результат, то похороны будут закрытыми.

На сайте поликлиники всё ещё есть информация о Ларисе Турхановой. В самом же учреждении отказались что-либо говорить о докторе, сославшись на врачебную тайну.

— Зачем вы шумиху на горе поднимаете? — высказалась главный врач ГБУЗ НСО «ГП № 17» Елена Башурова.

Знакомая Ларисы Турхановой подтвердила, что она действительно скончалась от ковида или от последствий болезни. Но, судя по всему, смерть врача в статистику оперштаба не попала — женщины такого возраста в сводках не упоминались.

Редакция НГС приносит соболезнования семье Ларисы Владимировны.

Если вы знали погибших от коронавируса медиков, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, то свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 982 781–74–07.

Сейчас в Новосибирске известно о семи погибших от коронавируса медиках. Последним скончавшимся стал брат министра здравоохранения региона Андрей Хальзов — врач-хирург Дорожной клинической больницы.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ13

Поделиться

Поделиться

смерть от коронавирусакоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (62)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!