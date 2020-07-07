«Мучилась в реанимации пять недель»: в Новосибирске умерла ещё один врач с коронавирусом — ей было 44 года

Так как тест на коронавирус показал положительный результат, то похороны будут закрытыми.



На сайте поликлиники всё ещё есть информация о Ларисе Турхановой. В самом же учреждении отказались что-либо говорить о докторе, сославшись на врачебную тайну.



— Зачем вы шумиху на горе поднимаете? — высказалась главный врач ГБУЗ НСО «ГП № 17» Елена Башурова.



Знакомая Ларисы Турхановой подтвердила, что она действительно скончалась от ковида или от последствий болезни. Но, судя по всему, смерть врача в статистику оперштаба не попала — женщины такого возраста в сводках не упоминались.

Редакция НГС приносит соболезнования семье Ларисы Владимировны.



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Сейчас в Новосибирске известно о семи погибших от коронавируса медиках. Последним скончавшимся стал брат министра здравоохранения региона Андрей Хальзов — врач-хирург Дорожной клинической больницы.

