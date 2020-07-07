7 июля вторник
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 71.34
eur 80.56
СрочноУмер ещё один врач с Covid-19

Все новости

Все новости
Город

В парке «Берёзовая роща» начали вырубать деревья — в мэрии объяснили почему

Власти рассказали также, сколько всего деревьев уберут из парка

335
2 Обсудить

Поделиться

В парке уберут 224 дерева

В парке уберут 224 дерева

В парке «Березовая роща» начали активно спиливать березы — в мэрии Новосибирска рассказали, зачем это делается и сколько деревьев уберут.

— Посмотрите, какую они зачистку ведут. Сколько выкосили, сколько они их перерабатывают, и сказали, что комиссия постановила 240 деревьев вырубить в нашем парке, — прислала видео в редакцию читательница НГС, которая опасается, что вырубка проводится для строительства кафе или аттракционов в парке.

Также сегодня ещё несколько обеспокоенных читателей прислали видео и фото из парка.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала корреспонденту НГС, что деревья убирают для безопасности гуляющих.

— Идет вырубка аварийных деревьев. У нас в парках очень большое их количество, — вице-мэр. — Большой объем вырубки, потому что, к сожалению, в парках именно из-за финансовых проблем давно не могли провести работы. И у нас всегда идет компенсация насаждений — будут посажены молодые деревья.

По данным мэрии Новосибирска, в парке «Березовая роща» обрежут и снесут 224 аварийных деревьев, в 24 — кронируют.

Также обрезка и снос деревьев будет проводится в «Саду Дзержинского» и Центральном парке. Всего планируется потратить 1,5 миллиона рублей.

Жители Новосибирска всё чаще стали остро реагировать на массовую обрезку или вырубку деревьев в городе. В начале июня возле спортивной площадки на Державина, 10 снесли высокие клёны и ивы. Затем насаждения начали уничтожать около Сибирского государственного университета водного транспорта. Появилась информация, что вырубка у университета ведется для того, чтобы очистить территорию под новую высотку, что ещё сильнее взбудоражило новосибирцев. Позже в мэрии объяснили, что обрезали аварийные деревья, а стройка на территории запрещена.

Люди тревожатся, что город совсем скоро останется без зелени. И не зря. Мы посмотрели, каким был Новосибирск 15 лет назад с помощью карт «Google Планета Земля», и выбрали 7 мест. Многие из них ещё недавно были лесами и полями.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Берёзовая рощавырубка деревьев
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!