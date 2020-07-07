В парке «Берёзовая роща» начали вырубать деревья — в мэрии объяснили почему

В парке «Березовая роща» начали активно спиливать березы — в мэрии Новосибирска рассказали, зачем это делается и сколько деревьев уберут.
— Посмотрите, какую они зачистку ведут. Сколько выкосили, сколько они их перерабатывают, и сказали, что комиссия постановила 240 деревьев вырубить в нашем парке, — прислала видео в редакцию читательница НГС, которая опасается, что вырубка проводится для строительства кафе или аттракционов в парке.
Также сегодня ещё несколько обеспокоенных читателей прислали видео и фото из парка.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала корреспонденту НГС, что деревья убирают для безопасности гуляющих.
— Идет вырубка аварийных деревьев. У нас в парках очень большое их количество, — вице-мэр. — Большой объем вырубки, потому что, к сожалению, в парках именно из-за финансовых проблем давно не могли провести работы. И у нас всегда идет компенсация насаждений — будут посажены молодые деревья.
По данным мэрии Новосибирска, в парке «Березовая роща» обрежут и снесут 224 аварийных деревьев, в 24 — кронируют.
Также обрезка и снос деревьев будет проводится в «Саду Дзержинского» и Центральном парке. Всего планируется потратить 1,5 миллиона рублей.
Жители Новосибирска всё чаще стали остро реагировать на массовую обрезку или вырубку деревьев в городе. В начале июня возле спортивной площадки на Державина, 10 снесли высокие клёны и ивы. Затем насаждения начали уничтожать около Сибирского государственного университета водного транспорта. Появилась информация, что вырубка у университета ведется для того, чтобы очистить территорию под новую высотку, что ещё сильнее взбудоражило новосибирцев. Позже в мэрии объяснили, что обрезали аварийные деревья, а стройка на территории запрещена.
Люди тревожатся, что город совсем скоро останется без зелени. И не зря. Мы посмотрели, каким был Новосибирск 15 лет назад с помощью карт «Google Планета Земля», и выбрали 7 мест. Многие из них ещё недавно были лесами и полями.