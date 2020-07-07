В парке «Берёзовая роща» начали вырубать деревья — в мэрии объяснили почему

В парке «Березовая роща» начали активно спиливать березы — в мэрии Новосибирска рассказали, зачем это делается и сколько деревьев уберут.



— Посмотрите, какую они зачистку ведут. Сколько выкосили, сколько они их перерабатывают, и сказали, что комиссия постановила 240 деревьев вырубить в нашем парке, — прислала видео в редакцию читательница НГС, которая опасается, что вырубка проводится для строительства кафе или аттракционов в парке.

Также сегодня ещё несколько обеспокоенных читателей прислали видео и фото из парка.