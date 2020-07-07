В пруду под Новосибирском утонул мужчина — его тело доставали спасатели

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3 июля в Новосибирском районе в СНТ «Иня-2» утонул 9-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок решил скатиться в воду на велосипеде, а в воде велосипед выскользнул из-под мальчика. Ребенок не умел плавать и утонул. Вечером того же дня Следственный комитет начал проверку по факту смерти школьника.