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Происшествия

В пруду под Новосибирском утонул мужчина — его тело доставали спасатели

Сибиряк пошёл купаться на водоём в одном из дачных сообществ

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Инцидент произошел вчера в одном из СНТ

Инцидент произошел вчера в одном из СНТ

Вчера, 6 июля, в СНТ «Смородинка» в Мошковском районе Новосибирской области в пруду утонул мужчина — его тело доставали спасатели.

— В результате поисковых мероприятий тело пострадавшего обнаружено и передано сотрудникам полиции. В очередной раз хочется предупредить отдыхающих у воды — соблюдайте несложные меры безопасности, не лезьте в воду в состоянии опьянения, не купайтесь в непроверенных местах и в одиночку, следите за купающимися детьми, — напомнили в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

Если вы знаете погибшего или стали свидетелем происшествия, напишите нам в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157-00-00.

3 июля в Новосибирском районе в СНТ «Иня-2» утонул 9-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок решил скатиться в воду на велосипеде, а в воде велосипед выскользнул из-под мальчика. Ребенок не умел плавать и утонул. Вечером того же дня Следственный комитет начал проверку по факту смерти школьника.

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