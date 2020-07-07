У офиса S7 в центре Новосибирска собралась толпа — рассказываем, куда полетят люди

Сегодня утром, 7 июля, в Новосибирске у офиса авиакомпании S7 на Орджоникидзе собралась большая толпа людей. Выяснилось, что все они покупают билеты на вывозной рейс в Киргизию.

На месте журналисту удалось выяснить, что самолёт вылетает сегодня в 15:40. Об этом рассказал генеральный консул Республики Киргизия в Новосибирске Калдарали Маматалиев.



— Сегодня в город Ош, завтра — в Бишкек. Новосибирск является транспортным хабом, со всего Дальнего Востока, с Камчатки, Сахалина, Хабаровска, Якутии собираются и вылетают отсюда в Кыргызстан. Поэтому у нас очень много — более 1000 человек — желающих вылететь. Сегодня будет рейс в 15:40, — сообщил генконсул.

