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СрочноУмер ещё один врач с Covid-19

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Ещё четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирской области: сколько им было лет

Число умерших в регионе достигло 120 человек

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Умерли три мужчины и одна женщина

Умерли три мужчины и одна женщина

Оперштаб Новосибирской области сообщил о четырёх новых смертях от коронавируса в регионе.

— Скончались еще четыре пациента: трое мужчин в возрасте 58 лет, 60 лет и 61 год и женщина в возрасте 73 лет. Всего в регионе зафиксировано 120 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19, — говорится в официальном сообщении.

Среди жертв коронавируса есть и врачи. На сегодняшний день известно о 7 умерших новосибирских медиках. В специальном проекте НГС рассказывает их истории. Среди них есть и брат министра здравоохранения Новосибирской области. Андрей Хальзов работал хирургом, где именно он заразился коронавирусом, неизвестно.

Сегодня появилась информация о смерти ещё одного врача с коронавирусом. Ей было всего 44 года.

Если вы знали умерших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157-00-00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

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COVID-19коронавирус в Новосибирске
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