Ещё четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирской области: сколько им было лет

Оперштаб Новосибирской области сообщил о четырёх новых смертях от коронавируса в регионе.



— Скончались еще четыре пациента: трое мужчин в возрасте 58 лет, 60 лет и 61 год и женщина в возрасте 73 лет. Всего в регионе зафиксировано 120 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19, — говорится в официальном сообщении.

Среди жертв коронавируса есть и врачи. На сегодняшний день известно о 7 умерших новосибирских медиках. В специальном проекте НГС рассказывает их истории. Среди них есть и брат министра здравоохранения Новосибирской области. Андрей Хальзов работал хирургом, где именно он заразился коронавирусом, неизвестно.

