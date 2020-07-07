Ещё четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирской области: сколько им было лет

Оперштаб Новосибирской области сообщил о четырёх новых смертях от коронавируса в регионе.
— Скончались еще четыре пациента: трое мужчин в возрасте 58 лет, 60 лет и 61 год и женщина в возрасте 73 лет. Всего в регионе зафиксировано 120 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19, — говорится в официальном сообщении.
Среди жертв коронавируса есть и врачи. На сегодняшний день известно о 7 умерших новосибирских медиках. В специальном проекте НГС рассказывает их истории. Среди них есть и брат министра здравоохранения Новосибирской области. Андрей Хальзов работал хирургом, где именно он заразился коронавирусом, неизвестно.
Сегодня появилась информация о смерти ещё одного врача с коронавирусом. Ей было всего 44 года.
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