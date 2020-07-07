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«Во избежание вандализма»: из новосибирских фонтанов спустили воду в день Ивана Купалы

Из фонтанов традиционно сливают воду не только 7 июля, но и в августе, в день ВДВ

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Непривычно пустой фонтан в Первомайском сквере — раньше здесь в день Ивана Купалы разворачивались настоящие водные баталии

Непривычно пустой фонтан в Первомайском сквере — раньше здесь в день Ивана Купалы разворачивались настоящие водные баталии

Сегодня, 7 июля, в Новосибирске заметили фонтаны без воды. В частности, воду слили в городских фонтанах в Первомайском сквере и сквере по улице Орджоникидзе.

Как пояснил корреспонденту НГС директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко, это традиционная практика накануне 7 июля.

— Мы очень внимательно следим за состоянием фонтанов, чтобы там не купались. Делаем это дважды год, в день Ивана Купалы и в День десантника: в первом случае во избежании вандализма, во втором — гибели людей. Так как были уже прецеденты, несчастные случаи. Поэтому мы сливаем воду, в сухой фонтан люди почему-то не прыгают, — отметил он.

По словам Валерия Науменко, некоторые городские фонтаны работают сегодня в прежнем режиме, пустыми оказались только самые популярные сооружения.

Если вы сегодня станете участником или очевидцем праздника Ивана Купалы, присылайте в редакцию фото и видео по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Фонтан на Орджоникидзе, тоже пустой

Фонтан на Орджоникидзе, тоже пустой

В конце июня в городе заработали 12 фонтанов — команду включить фонтан дал первый вице-мэр.

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Иван Купалафонтан
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