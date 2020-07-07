«Во избежание вандализма»: из новосибирских фонтанов спустили воду в день Ивана Купалы

Сегодня, 7 июля, в Новосибирске заметили фонтаны без воды. В частности, воду слили в городских фонтанах в Первомайском сквере и сквере по улице Орджоникидзе.



Как пояснил корреспонденту НГС директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко, это традиционная практика накануне 7 июля.



— Мы очень внимательно следим за состоянием фонтанов, чтобы там не купались. Делаем это дважды год, в день Ивана Купалы и в День десантника: в первом случае во избежании вандализма, во втором — гибели людей. Так как были уже прецеденты, несчастные случаи. Поэтому мы сливаем воду, в сухой фонтан люди почему-то не прыгают, — отметил он.