«Во избежание вандализма»: из новосибирских фонтанов спустили воду в день Ивана Купалы

Сегодня, 7 июля, в Новосибирске заметили фонтаны без воды. В частности, воду слили в городских фонтанах в Первомайском сквере и сквере по улице Орджоникидзе.
Как пояснил корреспонденту НГС директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко, это традиционная практика накануне 7 июля.
— Мы очень внимательно следим за состоянием фонтанов, чтобы там не купались. Делаем это дважды год, в день Ивана Купалы и в День десантника: в первом случае во избежании вандализма, во втором — гибели людей. Так как были уже прецеденты, несчастные случаи. Поэтому мы сливаем воду, в сухой фонтан люди почему-то не прыгают, — отметил он.
По словам Валерия Науменко, некоторые городские фонтаны работают сегодня в прежнем режиме, пустыми оказались только самые популярные сооружения.
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В конце июня в городе заработали 12 фонтанов — команду включить фонтан дал первый вице-мэр.