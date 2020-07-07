Новосибирец попал в ДТП на Горном Алтае — в его машину въехал мотоциклист: два человека погибли

5 июля в Улаганском районе Республики Алтай в аварию попал житель Новосибирска — в его УАЗ влетел мотоцикл.



Как сообщает МВД республики, авария произошла около 13 часов дня, на 9 километре дороги «Акташ — Улаган — Балыктуюль» столкнулись мотоцикл ИЖ «Юпитер-5» и автомобиль «УАЗ-Патриот».

43-летний местный житель без прав ехал на мотоцикле со стороны села Улаган в сторону села Акташ, выехал на встречную полосу, где столкнулся с УАЗом.

— От полученных травм водитель и пассажир мотоцикла скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля был трезвый, — сообщили в МВД по Республике Алтай.