Айтишник продал в Новосибирске поддельные деньги на 300 тысяч рублей — его задержание попало на видео

В Новосибирске полицейские задержали 27-летнего айтишника с Алтая, который сбывал поддельные 5-тысячные купюры, а также рассчитывался ими в магазинах.
— Полицейские установили, что мужчина дважды расплачивался поддельными денежными купюрами номиналом 5000 рублей в магазинах Новосибирска. В одном случае он приобрел сотовый телефон, в другом — продукты питания. Вместе с тем оперативными сотрудниками полиции получена информация о том, что подозреваемый сбыл в общей сложности 60 купюр указанного номинала, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Задержание айтишника попало на видео.
Мужчина жил в Новосибирске у своих знакомых.
— Подозреваемый имел техническое образование в области информационных технологий и на поставщика поддельных денежных знаков вышел через интернет. Фальшивые купюры он получал почтовыми отправлениями, — добавили в ведомстве. — Злоумышленник был задержан новосибирскими оперативниками в Республике Алтай по месту постоянного проживания и дал признательные показания в совершенных преступлениях.
Сейчас против сбытчика подделок возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Его отправили в СИЗО.
В начале июля полицейские задержали 31-летнего жителя Калининского района Новосибирска — он нападал на девушек.