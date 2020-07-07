7 июля вторник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 71.34
eur 80.56

Все новости

Все новости
Криминал

Айтишник продал в Новосибирске поддельные деньги на 300 тысяч рублей — его задержание попало на видео

Он также дважды сам рассчитывался подделками в магазинах — купил телефон и продукты

1 466
18 Обсудить

Поделиться

Мужчину подозревают в сбыте 60 купюр номиналом в 5 тысяч рублей

Мужчину подозревают в сбыте 60 купюр номиналом в 5 тысяч рублей

В Новосибирске полицейские задержали 27-летнего айтишника с Алтая, который сбывал поддельные 5-тысячные купюры, а также рассчитывался ими в магазинах.

— Полицейские установили, что мужчина дважды расплачивался поддельными денежными купюрами номиналом 5000 рублей в магазинах Новосибирска. В одном случае он приобрел сотовый телефон, в другом — продукты питания. Вместе с тем оперативными сотрудниками полиции получена информация о том, что подозреваемый сбыл в общей сложности 60 купюр указанного номинала, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Задержание айтишника попало на видео.

Мужчина жил в Новосибирске у своих знакомых.

— Подозреваемый имел техническое образование в области информационных технологий и на поставщика поддельных денежных знаков вышел через интернет. Фальшивые купюры он получал почтовыми отправлениями, — добавили в ведомстве. — Злоумышленник был задержан новосибирскими оперативниками в Республике Алтай по месту постоянного проживания и дал признательные показания в совершенных преступлениях.

Сейчас против сбытчика подделок возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Его отправили в СИЗО.

В начале июля полицейские задержали 31-летнего жителя Калининского района Новосибирска — он нападал на девушек.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

задержаниеподдельные купюры
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (18)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!