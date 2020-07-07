Айтишник продал в Новосибирске поддельные деньги на 300 тысяч рублей — его задержание попало на видео

В Новосибирске полицейские задержали 27-летнего айтишника с Алтая, который сбывал поддельные 5-тысячные купюры, а также рассчитывался ими в магазинах.



— Полицейские установили, что мужчина дважды расплачивался поддельными денежными купюрами номиналом 5000 рублей в магазинах Новосибирска. В одном случае он приобрел сотовый телефон, в другом — продукты питания. Вместе с тем оперативными сотрудниками полиции получена информация о том, что подозреваемый сбыл в общей сложности 60 купюр указанного номинала, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.