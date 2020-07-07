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СрочноУмер ещё один врач с Covid-19

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В НСО снова зафиксировали рекордное количество пациентов с коронавирусом

Среди заболевших оказалось 13 детей

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В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ — 15 пациентов

В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ — 15 пациентов

Утром 7 июля оперштаб отчитался о новых случаях коронавируса в Новосибирской области — за сутки зарегистрировали ещё 113 пациентов.

— По данным оперативного штаба, на утро 7 июля в Новосибирской области выявлено 6724 случая инфицирования СOVID-19 (+113 за последние сутки), в том числе 397 детей. 4300 пациентов выписаны с выздоровлением (+155 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях реанимации находятся 89 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.

В детскую больницу № 3 госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2481.

Каждое воскресенье НГС рассказывает истории людей, победивших ковид.

На этих выходных мы опубликовали колонку сибирячки, которой диагностировали поражение легких 35% (и ей пришлось лечиться дома). Девушка рассказала нам о своей борьбе с вирусом (а также о лекарствах, которыми её лечили).

А до этого преподаватель Максим Зенков рассказал о своём опыте борьбы с коронавирусом: он провел в больнице 17 дней. Почитайте и откровенный рассказ водителя скорой из Искитима, который также переболел коронавирусной инфекцией. Когда он заболел, то горький кофе на вкус казался ему соленой водой. Подробности его болезни найдете тут.

Сегодня появилась информация о смерти ещё одного врача с коронавирусом. Ей было всего 44 года.

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COVID-19коронавирус в Новосибирске
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