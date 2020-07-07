В НСО снова зафиксировали рекордное количество пациентов с коронавирусом

Утром 7 июля оперштаб отчитался о новых случаях коронавируса в Новосибирской области — за сутки зарегистрировали ещё 113 пациентов.



— По данным оперативного штаба, на утро 7 июля в Новосибирской области выявлено 6724 случая инфицирования СOVID-19 (+113 за последние сутки), в том числе 397 детей . 4300 пациентов выписаны с выздоровлением (+155 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях реанимации находятся 89 человек, на ИВЛ — 15 пациентов .

В детскую больницу № 3 госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.