Смертельная авария в Каргатском районе: «Шкода» выехала на встречную и столкнулась с фурой

Вечером 6 июля в Каргатском районе Новосибирска на 1260 км автодороги Р-254 «Иртыш» произошло смертельное ДТП.

«Водитель автомобиля «Шкода Рапид», житель Москвы, следуя со стороны Омска в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом, двигавшимся навстречу», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.



47-летний водитель «Шкоды» погиб на месте от полученных травм.