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Смертельная авария в Каргатском районе: «Шкода» выехала на встречную и столкнулась с фурой

В аварии погиб житель Москвы

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47-летний водитель седана погиб на месте&nbsp;

47-летний водитель седана погиб на месте 

Вечером 6 июля в Каргатском районе Новосибирска на 1260 км автодороги Р-254 «Иртыш» произошло смертельное ДТП.

«Водитель автомобиля «Шкода Рапид», житель Москвы, следуя со стороны Омска в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом, двигавшимся навстречу», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

47-летний водитель «Шкоды» погиб на месте от полученных травм.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места аварии, а также если знаете погибшего в этой аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157-00-00.

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