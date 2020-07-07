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Для пассажиров из Новосибирска отменили обязательную изоляцию в ЕАО

С 18 июня все приезжие в ЕАО должны были проходить двухнедельный карантин

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В регионе зафиксирован 441 случай коронавируса

В регионе зафиксирован 441 случай коронавируса

Пассажиры из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска больше не должны проходить обязательную изоляцию в Еврейской автономной области. Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства региона.

— Граждане, прибывшие из городов со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск), не должны более находиться под обязательным медицинским наблюдением, — говорится в сообщении.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Еврейской автономной области зафиксирован 441 случай коронавируса, 362 человека выздоровело, 6 умерло.

1 июня обязательную изоляцию для приезжих из других городов России отменили в Новосибирске. Однако те, кто прилетает из-за рубежа, всё ещё должны будут оставаться под меднаблюдением в течение 14 дней.

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изоляциякоронавирус в Новосибирске
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