Для пассажиров из Новосибирска отменили обязательную изоляцию в ЕАО

Пассажиры из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска больше не должны проходить обязательную изоляцию в Еврейской автономной области. Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства региона.

— Граждане, прибывшие из городов со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск), не должны более находиться под обязательным медицинским наблюдением, — говорится в сообщении.



По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Еврейской автономной области зафиксирован 441 случай коронавируса, 362 человека выздоровело, 6 умерло.