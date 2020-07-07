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В Бердске пьяные подростки на «Жигулях» протаранили припаркованные во дворе автомобили

В крови виновника ДТП было 0,832 промилле алкоголя

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За рулём ВАЗа сидел 15-летний подросток

За рулём ВАЗа сидел 15-летний подросток

Вечером 6 июля в Бердске Новосибирской области на улице Гоголя, 1 несовершеннолетний водитель седана ВАЗ-2107 влетел сразу в три машины, стоящие у кирпичного дома — Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Highlander, Hyundai Solaris. Одна из припаркованных машин, Toyota Highlander, от удара врезалась в дом.

— В крови виновника было 0,832 промилле. Ему 15 лет, его другу 17 лет. Виновник пытался скрыться с места происшествия, но очевидцы не дали. Второй бежать не мог — было больно ногу. У машины повреждена передняя и задняя часть. Внутренние повреждения оценит экспертиза. Виновник неадекватный, но вину и степень опьянения признал. Возмещать убытки будем по суду, на мировую не пошли. Родители подростка потом присутствовали, говорят, что денег нет, — рассказала дочь хозяина автомобиля.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области оперативно комментарий о ситуации дать не смогли.

Трагический случай с пьяным подростком недавно произошел в Чановском районе Новосибирской области. Два несовершеннолетних на мотоцикле съехали в кювет и врезались в дерево. 17-летний нетрезвый водитель позднее скончался от полученных травм.

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