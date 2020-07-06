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Происшествия

В Кировском районе «Тойота» сбила женщину — пострадавшей оказали медицинскую помощь

ДТП произошло около 22:30

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По информации очевидцев, пострадавшая перебегала дорогу недалеко от зебры

По информации очевидцев, пострадавшая перебегала дорогу недалеко от зебры

Сегодня вечером, 6 июля, в Кировском районе на улице Комсомольской водитель «Тойоты» сбил женщину. По информации новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», пострадавшая перебегала дорогу рядом с пешеходным переходом.

— Информацию о происшествии подтверждаем. В настоящее время на месте происшествия работает экипаж ГАИ. Женщина получила травмы, сейчас ей оказывают помощь медики. Сотрудники ГАИ на месте опрашивают водителя, свидетелей происшествия, обстоятельства устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Днем 4 июля серебристый BMW сбил 17-летнего подростка в Первомайском районе и скрылся с места аварии. Новосибирская Госавтоинспекция разыскивала водителя автомобиля.

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