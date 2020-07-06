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Коронавирус добрался до крупнейшей в Новосибирске психиатрической больницы

Заболели четыре пациента и один сотрудник

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В Минздраве по Новосибирской области сообщили, что это число заболевших за весь период эпидемии коронавируса в городе&nbsp;

В Минздраве по Новосибирской области сообщили, что это число заболевших за весь период эпидемии коронавируса в городе 

В понедельник, 6 июля, стало известно, что коронавирусом заболели четыре пациента и один сотрудник новосибирской клинической психиатрической больницы № 3.

— До настоящего времени лабораторно подтверждены четыре случая инфицирования среди пациентов. Новая коронавирусная инфекция подтверждена у одного сотрудника ГБУЗ НСО «Государственная новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3», — со ссылкой на региональный Минздрав сообщило информагентство ТАСС.

В Минздраве также сообщили, что для предотвращения распространения заболевания предпринимаются все необходимые противоэпидемиологические меры, при этом отделения больницы не закрывались на карантин. При появлении у пациентов психиатрической больницы признаков ОРВИ их переводят в специализированные стационары, где и устанавливается дальнейший диагноз.

— Заболевания выявлены не одномоментно. Это цифры за всё время эпидемии, с самого начала распространения коронавирусной инфекции, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе новосибирского Минздрава.

В конце июня Минздрав рассказал, в какой больнице больше всего персонала, заразившегося коронавирусом.

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Минздрав Новосибирской областикоронавирус в Новосибирскепсихиатрическая больница №3
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