Коронавирус добрался до крупнейшей в Новосибирске психиатрической больницы

В понедельник, 6 июля, стало известно, что коронавирусом заболели четыре пациента и один сотрудник новосибирской клинической психиатрической больницы № 3.
— До настоящего времени лабораторно подтверждены четыре случая инфицирования среди пациентов. Новая коронавирусная инфекция подтверждена у одного сотрудника ГБУЗ НСО «Государственная новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3», — со ссылкой на региональный Минздрав сообщило информагентство ТАСС.
В Минздраве также сообщили, что для предотвращения распространения заболевания предпринимаются все необходимые противоэпидемиологические меры, при этом отделения больницы не закрывались на карантин. При появлении у пациентов психиатрической больницы признаков ОРВИ их переводят в специализированные стационары, где и устанавливается дальнейший диагноз.
— Заболевания выявлены не одномоментно. Это цифры за всё время эпидемии, с самого начала распространения коронавирусной инфекции, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе новосибирского Минздрава.
В конце июня Минздрав рассказал, в какой больнице больше всего персонала, заразившегося коронавирусом.