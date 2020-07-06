6 июля понедельник
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 70.50
eur 79.22
Тема дняСколько на самом деле зарабатывают новосибирцы

Все новости

Все новости
Происшествия

Умерла пострадавшая при пожаре клуба «Хромая лошадь». Она боролась за жизнь 11 лет

Ирина Пекарская стала 157-й жертвой одного из самых страшных пожаров в истории страны

2 448
9 Обсудить

Поделиться

Ирина до трагедии и после

Ирина до трагедии и после

Спустя 11 лет после страшного пожара в клубе «Хромая лошадь» скончалась пострадавшая там Ирина Пекарская. Ей было 33 года. Как рассказала 59.RU мать Ирины Пекарской, дочь умерла сегодня, 6 июля.

— Мне позвонил сын Сергей, а ему по телефону сообщили врачи, когда он ехал с работы, — рассказала Галина Васильевна. — Меня парализовало, речь пропала. Только сейчас немного отошла. Ирина все эти 11 лет только мучилась. Врачи говорили, что не было шансов на выздоровление. У нее атрофировались ноги и руки. Шансы еще были в клинике Германии. Последнее время она лежала в паллиативной палате с умирающими от онкологии пациентами.

В Германии Ирина лечилась после трагедии. В вечер пожара она была в «Хромой лошади» вместе с мужем Сергеем Колпаковым, но когда началось возгорание, он выходил на улицу. Ирину после он нашел уже только в больнице. Сергей создал благотворительный фонд для помощи пострадавшим в клубе, помогал в лечении и реабилитации Ирины — тогда казалось, что она шла на поправку. Но после мужчина пропал. По словам семьи Ирины, за последние годы он не навещал ни ее в больнице, ни детей, которые сейчас живут с бабушкой.

Ирина с сыном

Ирина с сыном

Похороны Ирины Пекарской состоятся в среду, 8 июля.

«Хромая лошадь» загорелась поздно вечером 5 декабря 2009 года. В здании запустили фейерверки, искры ударили в потолок, началось возгорание. В считанные минуты огонь захватил весь клуб. Погибли 156 человек — это каждый второй, кто пришел в ту ночь поздравить клуб с днем рождения. Этот пожар в России до сих пор считается крупнейшим по числу жертв. После случившегося в Перми уволили чиновников пожарного надзора, а краевое правительство ушло в отставку полным составом. Подобное не случилось даже после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек: там в отставку подал только губернатор. Следствие рассматривало несколько версий, среди которых неисправность проводки, нарушение правил пожарной безопасности. Виновными признали 9 человек. Они уже получили сроки и отсидели их.

На день рождения «Хромой лошади» Ирина Пекарская пришла вместе с мужем. Когда начался пожар, в клубе была только Ирина — муж вышел покурить. Он не сразу понял, что происходит, а когда люди стали в панике выбегать из здания, кинулся искать Ирину, но не нашел в толпе.

Девушку нашли в больнице в состоянии комы. У Ирины на 60% были обожжены легкие, токсическое поражение мозга и челюстной перелом. В паллиативном отделении Ирина находилась последние годы. Она не могла разговаривать и самостоятельно питаться, не узнавала своих близких. В прошлом году психологи рекомендовали больше не приводить в палату сыновей — дети должны запомнить Ирину такой, какой она была раньше.

В прошлом году к годовщине трагедии наши коллеги из 59.RU сделали документальный фильм о «Хромой лошади». Посмотрите его.

Видео: 59.RU

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

«Хромая лошадь»пожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!