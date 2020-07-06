Умерла пострадавшая при пожаре клуба «Хромая лошадь». Она боролась за жизнь 11 лет

Спустя 11 лет после страшного пожара в клубе «Хромая лошадь» скончалась пострадавшая там Ирина Пекарская. Ей было 33 года. Как рассказала 59.RU мать Ирины Пекарской, дочь умерла сегодня, 6 июля.

— Мне позвонил сын Сергей, а ему по телефону сообщили врачи, когда он ехал с работы, — рассказала Галина Васильевна. — Меня парализовало, речь пропала. Только сейчас немного отошла. Ирина все эти 11 лет только мучилась. Врачи говорили, что не было шансов на выздоровление. У нее атрофировались ноги и руки. Шансы еще были в клинике Германии. Последнее время она лежала в паллиативной палате с умирающими от онкологии пациентами.