Директор новосибирского завода, где взорвался котёл, попал под дело

Также выяснилось, что после того, как произошёл взрыв, компания «Сибирские продукты» не провела необходимое расследование этого происшествия.

— Установлены факты необеспечения надлежащего расследования указанного случая со стороны руководства организации и оформления материалов расследования в соответствии с нормами трудового законодательства, — говорится в сообщении прокуратуры.

После проверки прокуратура вынесла представление генеральному директору «Сибирских продуктов». Также против него возбудили административное дело за нарушение требований охраны труда (ч. 1 ст. 20 КоАП РФ), а в отношении заместителя гендиректора — за нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20 КоАП РФ).



В компании отказались прокомментировать эту информацию НГС.



16 июня НГС рассказывал о взрыве на Шиловском полигоне. Тогда пострадали четверо военных — у них были травмы рук. После происшествия СК РФ по Новосибирскому гарнизону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). А корреспондент НГС поговорил с очевидцем трагедии, который рассказал, что там произошло.