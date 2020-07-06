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Директор новосибирского завода, где взорвался котёл, попал под дело

На предприятии нашли нарушения требований техники пожарной безопасности

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Взрыв на молокозаводе произошёл 28 мая

Взрыв на молокозаводе произошёл 28 мая

Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности на молочном заводе компании «Сибирские продукты» в рабочем посёлке Маслянино, где в конце мая взорвался паровой котёл.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— В организации отсутствовали система оповещения об эвакуации людей при пожарах, а также автоматическая пожарная сигнализация. Класс пожарной опасности строительных конструкций (пластиковые панели на стенах внутри здания) не соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий и пожарных отсеков. Объект не был обеспечен огнетушителями по нормам, а территория организации не была оборудована пожарными щитами, — говорится в сообщении ведомства.

Также выяснилось, что после того, как произошёл взрыв, компания «Сибирские продукты» не провела необходимое расследование этого происшествия.

— Установлены факты необеспечения надлежащего расследования указанного случая со стороны руководства организации и оформления материалов расследования в соответствии с нормами трудового законодательства, — говорится в сообщении прокуратуры.

После проверки прокуратура вынесла представление генеральному директору «Сибирских продуктов». Также против него возбудили административное дело за нарушение требований охраны труда (ч. 1 ст. 20 КоАП РФ), а в отношении заместителя гендиректора — за нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20 КоАП РФ).

В компании отказались прокомментировать эту информацию НГС.

16 июня НГС рассказывал о взрыве на Шиловском полигоне. Тогда пострадали четверо военных — у них были травмы рук. После происшествия СК РФ по Новосибирскому гарнизону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). А корреспондент НГС поговорил с очевидцем трагедии, который рассказал, что там произошло.

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взрывмолокозаводМаслянино
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