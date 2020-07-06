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В Новосибирске разрешили купаться только на одном пляже

Санитарное состояние воды на других пляжах города этого не позволяет

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На сегодня официально открыты только два пляжа:&nbsp;«У моря Обского» и «Бугринская Роща»

На сегодня официально открыты только два пляжа: «У моря Обского» и «Бугринская Роща»

Сегодня, 6 июля, на оперативном совещании в правительстве НСО мэр Анатолий Локоть сообщил об официальном открытии двух городских пляжей.

— В городе сегодня действуют два городских муниципальных пляжа: «У моря Обского» и «Бугринская Роща», — заявил Анатолий Локоть.

При этом из-за санитарного состояния воды разрешено купаться только на пляже «У моря Обского».

— Официальное распоряжение мэра, которое разрешало купание, вышло от 30 июня. Мы получили его в пятницу. Согласно распоряжению, службам государственной инспекции по маломерным судам нужно обеспечить безопасность на воде, необходимо соблюдать дистанцию, поскольку пандемия в стране, также указан масочный режим, — сообщил Андрей Шамельков, директор парка «У моря Обского».

Официального разрешения на купание на других городских пляжах города, в том числе и на пляже «Бугринская роща» пока нет.

— Люди приходят, можно на пляже полежать, позагорать. Но купаться нежелательно. Некоторые купаются, за всем не усмотришь. Спасатели дежурят, медик есть, — пояснили в администрации ПКиО «Бугринская роща».

На прошедших выходных, несмотря на пандемию коронавируса и запрет купания, новосибирцы отправились на пляжи и за город. Посмотрите подборку красивых пользовательниц соцсетей, которые проводят выходны на пляже.

В конце июня из-за жаркой погоды новосибирцы атаковали городские пляжи. Поэтому губернатор Новосибирской области Андрей Травников ещё на прошлой неделе предложил официально открыть городские пляжи при первой же возможности.

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