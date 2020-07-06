В Новосибирске разрешили купаться только на одном пляже

Официального разрешения на купание на других городских пляжах города, в том числе и на пляже «Бугринская роща» пока нет.

— Люди приходят, можно на пляже полежать, позагорать. Но купаться нежелательно. Некоторые купаются, за всем не усмотришь. Спасатели дежурят, медик есть, — пояснили в администрации ПКиО «Бугринская роща».

На прошедших выходных, несмотря на пандемию коронавируса и запрет купания, новосибирцы отправились на пляжи и за город. Посмотрите подборку красивых пользовательниц соцсетей, которые проводят выходны на пляже.

В конце июня из-за жаркой погоды новосибирцы атаковали городские пляжи. Поэтому губернатор Новосибирской области Андрей Травников ещё на прошлой неделе предложил официально открыть городские пляжи при первой же возможности.