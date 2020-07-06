Обзор летников в Новосибирске: показываем, куда можно пойти прямо сейчас

Для тех, кто собирается сегодня вечером посидеть на свежем воздухе в каком-нибудь из новосибирских заведений, корреспондент НГС Александра Бруня составила 7 простых мер предосторожности, которые позволят снизить риск заражения.

Сегодня вечером с 18:00 до 19:00 НГС проведет прямой эфир с открывшихся летних веранд. Как гуляют люди — смотрите тут (подписывайтесь на аккаунт, чтобы вам пришло уведомление о начале прямой трансляции).