Обзор летников в Новосибирске: показываем, куда можно пойти прямо сейчас

Губернатор Андрей Травников всё же разрешил работу летних веранд. Постановление было опубликовано в районе обеда 6 июля, после чего большинство заведений начали постепенно открывать летники. Некоторые кафе и рестораны сумели стартовать практически сразу, как только решение было принято. Корреспондент НГС обошёл несколько веранд, где уже можно сесть с чашкой кофе или чего-то покрепче.
Первой летней верандой, где появились люди, стал летник кофейни «Утровечера». Некоторые посетители сначала недоверчиво спрашивали, можно ли сесть за стол. Но как только несколько столиков оказались занятыми, люди пошли один за одним, как будто ждали открытия где-то за углом.
Вскоре запрещающие ленты исчезли и с летника «Чашки кофе» на Ленина, 12. Эта кофейня в свое время была оштрафована на 50 тысяч просто за выставленные шезлонги (сумму удалось уменьшить в суде). И вот теперь здесь можно сесть за нормальный столик.
Из тех заведений, что открылись первыми, самой нарядной оказалась летняя веранда у «Сыроварни». Здесь даже предусмотрительно выставили дополнительные столики, ожидая вечером большого наплыва гостей.
Без боязни быть оштрафованным можно сесть уже в летниках ресторана «Библиотека» и кафе «Рэсторани». Видно, что летник здесь ещё не закончили украшать, но для первого дня и это неплохо.
Если кто-то нуждается в пинте-другой пива, не дожидаясь вечера, то его будут рады видеть в летнике паба «501»,
За столиками у кафе на первом этаже гостиницы Центральная и раньше постоянно сидели или стояли люди. Но с сегодняшнего дня здесь уже не нужно есть из контейнеров и коробок. Вам предложат нормальные приборы и бокалы.
Большая часть заведений, впрочем, начнет работу только вечером, после 18:00. Так, например, в ресторане #СИБИРЬСИБИРЬ сейчас идут последние приготовления. Не стоит забывать, что требования к предприятиям общепита ужесточились.
Для тех, кто собирается сегодня вечером посидеть на свежем воздухе в каком-нибудь из новосибирских заведений, корреспондент НГС Александра Бруня составила 7 простых мер предосторожности, которые позволят снизить риск заражения.
Сегодня вечером с 18:00 до 19:00 НГС проведет прямой эфир с открывшихся летних веранд. Как гуляют люди — смотрите тут (подписывайтесь на аккаунт, чтобы вам пришло уведомление о начале прямой трансляции).