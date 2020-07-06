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Как уставшие от карантина новосибирцы отрываются на летниках: прямой эфир с летних веранд

Ждём вас сегодня в нашем инстаграме @ngs_news с 18:00 до 19:00

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Журналист НГС Алина Каур и видеооператор Антон Дигаев (он как всегда остается за кадром) в прямом эфире покажут, как кафе, рестораны и бары просыпаются после карантинной спячки

Журналист НГС Алина Каур и видеооператор Антон Дигаев (он как всегда остается за кадром) в прямом эфире покажут, как кафе, рестораны и бары просыпаются после карантинной спячки

Понедельник, 6 июля, начался с долгожданных хороших новостей — губернатор Андрей Травников официально разрешил рестораторам открыть в Новосибирске летние веранды кафе и ресторанов.

Как горожане отнеслись к открытию летников? Сколько новосибирцев решили поужинать на летних верандах? И соблюдают ли заведения общепита указанные требования? Эти и другие вопросы мы зададим в прямом эфире жителям города.

Прямой эфир состоится в 18:00 в Instagram НГС.

Подписывайтесь на нашу страничку @ngs_news — в этом случае, когда начнется эфир, вам придет уведомление.

Кстати, если вы собираетесь провести сегодняшний вечер на летней веранде, то обязательно почитайте 7 простых правил о том, как не подхватить COVID-19 во время отдыха в кафе и ресторане.

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