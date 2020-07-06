Как уставшие от карантина новосибирцы отрываются на летниках: прямой эфир с летних веранд

Понедельник, 6 июля, начался с долгожданных хороших новостей — губернатор Андрей Травников официально разрешил рестораторам открыть в Новосибирске летние веранды кафе и ресторанов.
Как горожане отнеслись к открытию летников? Сколько новосибирцев решили поужинать на летних верандах? И соблюдают ли заведения общепита указанные требования? Эти и другие вопросы мы зададим в прямом эфире жителям города.
Прямой эфир состоится в 18:00 в Instagram НГС.
Подписывайтесь на нашу страничку @ngs_news — в этом случае, когда начнется эфир, вам придет уведомление.
Кстати, если вы собираетесь провести сегодняшний вечер на летней веранде, то обязательно почитайте 7 простых правил о том, как не подхватить COVID-19 во время отдыха в кафе и ресторане.