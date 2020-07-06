Как уставшие от карантина новосибирцы отрываются на летниках: прямой эфир с летних веранд

Понедельник, 6 июля, начался с долгожданных хороших новостей — губернатор Андрей Травников официально разрешил рестораторам открыть в Новосибирске летние веранды кафе и ресторанов.

Как горожане отнеслись к открытию летников? Сколько новосибирцев решили поужинать на летних верандах? И соблюдают ли заведения общепита указанные требования? Эти и другие вопросы мы зададим в прямом эфире жителям города.

Прямой эфир состоится в 18:00 в Instagram НГС.



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