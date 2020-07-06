Как отдыхать на летниках и не заразиться коронавирусом — 7 простых правил

1
Расстояние между столиками должно быть не менее 2 метров
Риск заразиться на летней веранде ресторана или кафе становится гораздо ниже лишь в том случае, если вы выдерживаете социальную дистанцию. Откажитесь от посещения заведений, если расстояние между столиками менее двух метров в разных направлениях.
2
Отдыхайте только с близкими
Ходите в рестораны только с теми, с кем живете на одной площади, видитесь регулярно. За ваш столик не должны подсаживаться посторонние.
3
Сидите за своим столиком
Не перемещайтесь без необходимости по заведению. Никаких праздных шатаний по летней веранде, дружеских объятий с компаниями, которые сидят за соседними столиками, компанейских перекуров всей толпой рядом с заведением. Ну вы поняли.
4
Обрабатывайте руки
Перед употреблением пищи тщательно вымойте руки и обработайте их спиртовым антисептиком. Вообще, всегда держите санитайзер при себе. Дотронулись до ручки двери, когда заходили-выходили из помещения, соприкоснулись с какой-то поверхностью — не поленитесь сразу же обработать руки, чтобы не подцепить вирус.
5
Телефоны и другие вещи — в сторону
Во время еды не прикасайтесь к телефону, банковским карточкам и другим личным вещам, если возникает острая необходимость в этом — обработайте их антисептиком. После контакта — обработайте руки санитайзером.
6
Солонку и перечницу лучше лишний раз не трогать
Не трогайте ничего лишнего руками даже за своим столиком. Если нужно взять солонку или перечницу, протрите их салфеткой, смоченной в антисептике. После контакта с предметами обработайте руки санитайзером.
7
Детей лучше с собой не брать
Старайтесь посещать учреждения общественного питания без детей: сложно уследить за исполнением правил безопасности детьми, а оставление детей в игровых зонах — рискованно.