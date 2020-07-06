Как отдыхать на летниках и не заразиться коронавирусом — 7 простых правил

В Новосибирске с разрешения губернатора открываются летние веранды кафе и ресторанов. Тем временем ситуация с коронавирусной инфекцией остается тревожной: наш регион лидирует в Сибири по летальности, каждые сутки вирусом заражаются больше 100 человек.



Как не подхватить COVID-19 во время отдыха на летней веранде, НГС спросил у Марины Фомичевой, главного специалиста по медицинской профилактике Минздрава Новосибирской области, директора «Регионального центра медпрофилактики».

— Эти правила являются дополнением и не исключают соблюдения личных санитарно-гигиенических правил поведения в период пандемии. Каждый из нас и мы все вместе должны быть ответственными, чтобы противостоять инфекции, — предупреждает Марина Фомичева.



Публикуем советы в 7 карточках.