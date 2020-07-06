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Как отдыхать на летниках и не заразиться коронавирусом — 7 простых правил

Возможно, именно эта инструкция сбережет вам и вашим близким здоровье (а то и жизнь)

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Этим вечером в Новосибирске заработают первые летники (многие уже готовы к наплыву посетителей)

Этим вечером в Новосибирске заработают первые летники (многие уже готовы к наплыву посетителей)

В Новосибирске с разрешения губернатора открываются летние веранды кафе и ресторанов. Тем временем ситуация с коронавирусной инфекцией остается тревожной: наш регион лидирует в Сибири по летальности, каждые сутки вирусом заражаются больше 100 человек.

Как не подхватить COVID-19 во время отдыха на летней веранде, НГС спросил у Марины Фомичевой, главного специалиста по медицинской профилактике Минздрава Новосибирской области, директора «Регионального центра медпрофилактики».

— Эти правила являются дополнением и не исключают соблюдения личных санитарно-гигиенических правил поведения в период пандемии. Каждый из нас и мы все вместе должны быть ответственными, чтобы противостоять инфекции, — предупреждает Марина Фомичева.

Публикуем советы в 7 карточках.

1

Расстояние между столиками должно быть не менее 2 метров

Риск заразиться на летней веранде ресторана или кафе становится гораздо ниже лишь в том случае, если вы выдерживаете социальную дистанцию. Откажитесь от посещения заведений, если расстояние между столиками менее двух метров в разных направлениях.

2

Отдыхайте только с близкими

Ходите в рестораны только с теми, с кем живете на одной площади, видитесь регулярно. За ваш столик не должны подсаживаться посторонние.

3

Сидите за своим столиком

Не перемещайтесь без необходимости по заведению. Никаких праздных шатаний по летней веранде, дружеских объятий с компаниями, которые сидят за соседними столиками, компанейских перекуров всей толпой рядом с заведением. Ну вы поняли.

4

Обрабатывайте руки

Перед употреблением пищи тщательно вымойте руки и обработайте их спиртовым антисептиком. Вообще, всегда держите санитайзер при себе. Дотронулись до ручки двери, когда заходили-выходили из помещения, соприкоснулись с какой-то поверхностью — не поленитесь сразу же обработать руки, чтобы не подцепить вирус.

5

Телефоны и другие вещи — в сторону

Во время еды не прикасайтесь к телефону, банковским карточкам и другим личным вещам, если возникает острая необходимость в этом — обработайте их антисептиком. После контакта — обработайте руки санитайзером.

6

Солонку и перечницу лучше лишний раз не трогать

Не трогайте ничего лишнего руками даже за своим столиком. Если нужно взять солонку или перечницу, протрите их салфеткой, смоченной в антисептике. После контакта с предметами обработайте руки санитайзером.

7

Детей лучше с собой не брать

Старайтесь посещать учреждения общественного питания без детей: сложно уследить за исполнением правил безопасности детьми, а оставление детей в игровых зонах — рискованно.

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