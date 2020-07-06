«Самый жестокий и абсурдный процесс»: новосибирец устроил пикет у ФСБ в поддержку журналистки Прокопьевой

Уголовное дело против Светланы Прокопьевой возбудили в феврале 2019 года после её высказываний в эфире «Эхо Москвы в Пскове» о причинах самоподрыва 17-летнего анархиста Михаила Жлобицкого на входе в здание ФСБ в Архангельске. Основные мысли её выступления были перепечатаны в авторской колонке «Репрессии для государства».

Сейчас журналистку обвиняют в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК), прокуратура попросила для неё 6 лет лишения свободы и запрет публикации текстов в течение 4 лет.

Прошлым летом журналисты новосибирских изданий провели серию пикетов в поддержку Ивана Голунова — известного корреспондента издания Meduza, занимавшегося расследованиями о коррупции чиновников. Голунова задержали в Москве в июне 2019 года. В этот момент он шел на рабочую встречу с другим журналистом. По официальной версии ГУ МВД России, в квартире Ивана Голунова обнаружили наркотики — сам корреспондент это отрицал.

Вскоре после широкого резонанса дела глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о прекращении уголовного дела — за недостаточностью улик. Журналиста отпустили, двух руководителей ГУ МВД столицы уволили. Следствие задержало бывших сотрудников полиции — Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца. Им вменяли фальсификацию доказательств и хранение наркотиков.