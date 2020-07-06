Дожди не отступают: что кроме гроз ждёт новосибирцев в ближайшие дни

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды до середины этой недели. Предстоящие дни выдадутся жаркими, но дождливыми — всё дело в установившейся над регионом областью низкого атмосферного давления.
— Эта система генерирует развитие мощной кучево-дождевой облачности, грозовые ливни, кое-где с градом. В общем-то, местами дожди идут сильные. Пример тому — вчерашний ливень. В Ордынском районе выпало 47 миллиметров осадков, это более половины месячной нормы, а в Убинском районе выпало 23 миллиметра осадков за ночь — это примерно треть нормы, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
По его словам, температурный фон 7, 8 и 9 июля будет повышенным, и в целом погодный сценарий существенно не изменится.
— Грозовые дожди ливневого характера будут в ближайшие трое суток. Пожалуй, самые сильные предполагаются сегодня. Они будут сопровождаться порывами ветра силой до 14–16 метров в секунду. Температура будет высокой, где-то — выше нормы на 1–3 градуса, — добавил Ренад Ягудин.
В ночные часы в Новосибирске температура составит 15–16 градусов тепла, в дневные — 26–28 градусов.
По данным «Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», самым жарким предстоящим днём станет четверг, 9 июля. Днём ожидается 27–29 градусов тепла, а ночью — до +17 градусов.
Завтра, 7 июля температура составит 25–27 градусов, а в среду, 8 июля — 26–28 градусов.
Накануне, в воскресенье, 5 июля, в первой половине дня в районе поселка Вьюны Колыванского района Новосибирской области прошел крупный град, который побил растения и засыпал участки местных жителей. Град сопровождал сильный дождь.
Ранее мы писали, какой будет погода в июле. Оказывается, второй месяц лета будет жарким, а похолодание в середине месяца будет недолгим и незначительным.
На прошлой неделе город пережил сильный, пусть и кратковременный ливень. Полчаса хватило, чтобы затопить улицы, кое-где размыть асфальт и парализовать движение на крупных магистралях. Как это было, смотрите тут.