Дожди не отступают: что кроме гроз ждёт новосибирцев в ближайшие дни

По его словам, температурный фон 7, 8 и 9 июля будет повышенным, и в целом погодный сценарий существенно не изменится.



— Грозовые дожди ливневого характера будут в ближайшие трое суток. Пожалуй, самые сильные предполагаются сегодня. Они будут сопровождаться порывами ветра силой до 14–16 метров в секунду. Температура будет высокой, где-то — выше нормы на 1–3 градуса, — добавил Ренад Ягудин.

В ночные часы в Новосибирске температура составит 15–16 градусов тепла, в дневные — 26–28 градусов.



По данным «Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», самым жарким предстоящим днём станет четверг, 9 июля. Днём ожидается 27–29 градусов тепла, а ночью — до +17 градусов.

Завтра, 7 июля температура составит 25–27 градусов, а в среду, 8 июля — 26–28 градусов.



Накануне, в воскресенье, 5 июля, в первой половине дня в районе поселка Вьюны Колыванского района Новосибирской области прошел крупный град, который побил растения и засыпал участки местных жителей. Град сопровождал сильный дождь.

