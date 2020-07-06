Летникам в Новосибирске официально разрешили открыться. Но при одном условии — публикуем документ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников официально разрешил открыться летним верандам кафе и ресторанов — изменения в постановление от 27 марта 2020 года № 43 были опубликованы на сайте правительства.
Летники смогут работать, если расстояние между столами будет 1,5–2 метра. Дата вступления изменений в силу отдельно в постановлении не прописана, поэтому оно становится действующим сразу после опубликования. Веранды могут начать работать прямо сейчас.
Публикуем полный текст документа.
В конце июня новосибирские рестораторы объединились и запустили Instagram-петицию, чтобы привлечь к себе внимание и добиться встречи с губернатором региона Андреем Травниковым. Обозреватель НГС тогде же поговорил с совладельцами и руководителями пяти новосибирских ресторанных компаний разного уровня о том, что они собираются сейчас делать. Прогнозы у рестораторов были неутешительные: по их словам, если не предпринять экстренных мер, уже в ближайшее время без работы останутся тысячи людей.
В итоге в пятницу, 3 июля, рестораторам удалось встретиться с первым заместителем губернатора Юрием Петуховым, а также представителями Минпромторга и Роспотребнадзора и договориться о возможности открытия летних веранд. Сегодня утром губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что летники могут начать работать.
Эта новость стала самой обсуждаемой за сегодняшнее утро. Одни горожане уже строят планы на вечер (радуются и работники общепита, у которых, кажется, наконец-то появится работа), а другие возмущаются такими послаблениями на фоне новостей про рост заболеваемости коронавирусом. Мы прочитали все комментарии и выбрали самые показательные. Реакцию новосибирцев на частичное открытие общепита вы можете узнать здесь.
К губернатору на прошлой неделе обратились и арендаторы крупных ТРЦ с просьбой разрешить им работать. Письмо подписали 650 организаций и индивидуальных предпринимателей. Их обращение вполне могли бы поддержать и обычные горожане, которым нужно покупать одежду, обувь и другие товары. Но, похоже, эта проблема уже решена. Обозреватель НГС убедился, что большинство небольших торговых комплексов открыты.