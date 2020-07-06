Летникам в Новосибирске официально разрешили открыться. Но при одном условии — публикуем документ

В итоге в пятницу, 3 июля, рестораторам удалось встретиться с первым заместителем губернатора Юрием Петуховым, а также представителями Минпромторга и Роспотребнадзора и договориться о возможности открытия летних веранд. Сегодня утром губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что летники могут начать работать.

Эта новость стала самой обсуждаемой за сегодняшнее утро. Одни горожане уже строят планы на вечер (радуются и работники общепита, у которых, кажется, наконец-то появится работа), а другие возмущаются такими послаблениями на фоне новостей про рост заболеваемости коронавирусом. Мы прочитали все комментарии и выбрали самые показательные. Реакцию новосибирцев на частичное открытие общепита вы можете узнать здесь.



К губернатору на прошлой неделе обратились и арендаторы крупных ТРЦ с просьбой разрешить им работать. Письмо подписали 650 организаций и индивидуальных предпринимателей. Их обращение вполне могли бы поддержать и обычные горожане, которым нужно покупать одежду, обувь и другие товары. Но, похоже, эта проблема уже решена. Обозреватель НГС убедился, что большинство небольших торговых комплексов открыты.

