Умер композитор Эннио Морриконе

Знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года. Как сообщает la Repubblica, причиной смерти стали осложнения, возникшие из-за падения. Музыкант скончался в больнице в Риме.

Эннио Морриконе — итальянский композитор, аранжировщик и дирижер. В основном писал музыку для кино и телевидения. Он написал музыку ко многим известным фильмам, среди которых — «Профессионал», «Спрут 2», «Призрак оперы», «Джанго освобожденный», «Лучшее предложение», «72 метра».