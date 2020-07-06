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Умер композитор Эннио Морриконе

Композитору был 91 год

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Композитор скончался в возрасте 91 года

Композитор скончался в возрасте 91 года

Знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года. Как сообщает la Repubblica, причиной смерти стали осложнения, возникшие из-за падения. Музыкант скончался в больнице в Риме.

Эннио Морриконе — итальянский композитор, аранжировщик и дирижер. В основном писал музыку для кино и телевидения. Он написал музыку ко многим известным фильмам, среди которых — «Профессионал», «Спрут 2», «Призрак оперы», «Джанго освобожденный», «Лучшее предложение», «72 метра».

Знаменитая композиция Chi Mai, написанная Морриконе
Видео: mauriat88 / YouTube.com

За саундтрек к фильму «Омерзительная восьмерка» Эннио Морриконе в 2016 году получил «Оскар». Также в 2007 году его удостоили главной американской кинопремии за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Трехкратный лауреат премии «Золотой глобус», шестикратный лауреат премии BAFTA и многих других. Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Видео: 4Tango4 / YouTube.com

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композиторЭннио Морриконе
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