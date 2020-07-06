Россия опустилась на четвертое место в рейтинге стран с коронавирусом

В рейтинге стран с коронавирусом Россия опустилась на четвертое место. Третье теперь у Индии — по данным университета имени Хопкинса, который собирает официальную статистику COVID-19 с государств, в Индии уже
Всего же в мире насчитывается более 11 миллионов заболевших. Лидером по-прежнему остаются США, где
Россия постепенно снимает коронавирусные ограничения: в регионах открываются рестораны и большие магазины, однако повсеместно сохраняется масочный режим. В недавнем интервью «Интерфаксу» глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что носить средства защиты придется до тех пор, пока не появится лекарство, которое на 100% защитит от коронавируса, или не выработается «коллективный иммунитет». Вернуться к нормальной жизни мы сможем к февралю 2021 года.
— А что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса, — поделился соображениями министр.