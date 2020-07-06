Россия опустилась на четвертое место в рейтинге стран с коронавирусом

В рейтинге стран с коронавирусом Россия опустилась на четвертое место. Третье теперь у Индии — по данным университета имени Хопкинса, который собирает официальную статистику COVID-19 с государств, в Индии уже 697 413 подтвержденных случаев инфекции. В России, по данным на утро 6 июля, зафиксировано 680 283 случая.

Всего же в мире насчитывается более 11 миллионов заболевших. Лидером по-прежнему остаются США, где 2 888 730 случаев коронавирусной инфекции. Второе место занимает Бразилия — 1 603 055 случаев.