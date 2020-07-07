Брат-блинец: владельцы «Дяди Дёнера» начали открывать в Новосибирске точки новой сети

В Новосибирске появилась новая сеть уличной еды «Родные блины» — проект владельцев «Дяди Дёнера». Догадаться об этом, впрочем, можно, просто взглянув на павильоны блинных.
Сейчас в Новосибирске уже три точки «Родных блинов», первая открылась в конце мая. Внешне они похожи на павильоны «Дяди Дёнера», так что, проезжая мимо, человек может даже не сразу заметить разницу.
В меню 14 видов блинов с начинками — как сытными, так и сладкими. Цены начинаются с 90 рублей (вареная сгущенка с орехом), самая дорогая позиция стоит 220 рублей (сёмга и творожный сыр).
«Дядя Дёнер» — крупнейшая за Уралом сеть уличной еды — специализируется на шаурме и похожих блюдах. По данным «2ГИС», в Новосибирске и пригородах у неё 85 точек. Как рассказал руководитель и совладелец сети Антон Лыков, «Родные блины» — экспериментальный формат, которым компания занялась отчасти вынужденно.
— Мы активно развивались в последние годы, но вместе с нами в городе появилось огромное количество точек, которые тоже делают шаурму. В результате наша довольно крупная производственная площадка сейчас недостаточно загружена. Для нас это попытка диверсификации, — говорит Лыков.
По словам Лыкова, выбор блинных для диверсификации был продиктован тем, что, в отличие от шаурмы, в этой нише в Новосибирске работает сейчас только одна сеть — «Русские блины». Она же сейчас — основной конкурент «Дяди Дёнера» по количеству точек (54).
Однако руководитель «Дяди Дёнера» говорит, что не собирается вступать с «Русскими блинами» в лобовую конкуренцию. Точки новой сети будут открываться там, где блинных ещё нет, и их в любом случае не будет в Новосибирске много.
— Мы планируем развивать этот бренд прежде всего по франчайзингу и за пределами Новосибирска так, чтобы франчайзи приобретали у нас полуфабрикаты. Этим будет заниматься отдельная компания, — говорит Лыков.
Попытки составить конкуренцию «Русским блинам» предпринимались и ранее. Так, в городе почти десять лет проработала уральская сеть «Блинофф» (последняя точка закрылась в 2018 году). Несколько раз пыталась закрепиться на местном рынке и томская сеть «Сибирские блины», но в 2017 году ушла отсюда окончательно.