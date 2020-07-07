Брат-блинец: владельцы «Дяди Дёнера» начали открывать в Новосибирске точки новой сети

«Дядя Дёнер» — крупнейшая за Уралом сеть уличной еды — специализируется на шаурме и похожих блюдах. По данным «2ГИС», в Новосибирске и пригородах у неё 85 точек. Как рассказал руководитель и совладелец сети Антон Лыков, «Родные блины» — экспериментальный формат, которым компания занялась отчасти вынужденно.

— Мы активно развивались в последние годы, но вместе с нами в городе появилось огромное количество точек, которые тоже делают шаурму. В результате наша довольно крупная производственная площадка сейчас недостаточно загружена. Для нас это попытка диверсификации, — говорит Лыков.

По словам Лыкова, выбор блинных для диверсификации был продиктован тем, что, в отличие от шаурмы, в этой нише в Новосибирске работает сейчас только одна сеть — «Русские блины». Она же сейчас — основной конкурент «Дяди Дёнера» по количеству точек (54).

Однако руководитель «Дяди Дёнера» говорит, что не собирается вступать с «Русскими блинами» в лобовую конкуренцию. Точки новой сети будут открываться там, где блинных ещё нет, и их в любом случае не будет в Новосибирске много.