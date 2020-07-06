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Образование

Двух выпускников в Новосибирске удалили с ЕГЭ по литературе — на чём они попались

Нарушения выявили в одном из пунктов Центрального округа

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Сейчас региональный Минобр не раскрывает подробности о нарушителях — они могут подать апелляцию на решение об удалении с экзамена

Сейчас региональный Минобр не раскрывает подробности о нарушителях — они могут подать апелляцию на решение об удалении с экзамена

В Новосибирске двух выпускников удалили с Единого государственного экзамена по литературе за нарушения.

— В одном случае был выявлен телефон, во втором случае — выпускник выронил шпаргалку. Это был экзамен по литературе. Это произошло в одном из пунктов Центрального округа, — рассказал корреспонденту НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Министр добавил, что выпускники смогут подать апелляцию на решение об удалении, поэтому сейчас Минобр не раскрывает никаких других подробностей о нарушителях.

Сегодня и завтра в Новосибирской области проходит самый массовый экзамен — по русскому языку.

В этом году требования к проведению ЕГЭ ужесточились: учителя обязаны соблюдать правила, которые защитят не только от списывания, но и от заражения коронавирусом. Журналисты НГС выяснили, через сколько минут о «слитом» варианте экзамена узнают проверяющие и что делать тем, кто придет на экзамен с температурой. Подробности — в репортаже НГС.

Единые государственные экзамены в этом году начали сдавать 3 июля — в этот день НГС побывал в гимназии «Горностай» в Академгородке. В пунктах проведения экзаменов измеряли температуру, дезинфицировали кабинеты, наносили разметку, чтобы школьники держались на расстоянии в 1,5 м друг от друга.

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