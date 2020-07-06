Двух выпускников в Новосибирске удалили с ЕГЭ по литературе — на чём они попались

В Новосибирске двух выпускников удалили с Единого государственного экзамена по литературе за нарушения.
— В одном случае был выявлен телефон, во втором случае — выпускник выронил шпаргалку. Это был экзамен по литературе. Это произошло в одном из пунктов Центрального округа, — рассказал корреспонденту НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Министр добавил, что выпускники смогут подать апелляцию на решение об удалении, поэтому сейчас Минобр не раскрывает никаких других подробностей о нарушителях.
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