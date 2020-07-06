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Еда

«Одна маршрутка опаснее десяти ресторанов»: Новосибирск разделился на два лагеря из-за открытия летников

Сегодня стало известно об открытии летников — уже много радостных и еще больше недовольных

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Летники уже ждут притока посетителей

Летники уже ждут притока посетителей

Понедельник начался с очередных коронавирусных послаблений. Правительство разрешило открыть летники в Новосибирске — уже официально! А это значит, что с вами снова рубрика о том, как новосибирцы отреагировали на решение властей. Новость об открытии летних веранд стала самой обсуждаемой за сегодняшнее утро. Одни горожане уже строят планы на вечер (радуются и работники общепита, у которых, кажется, наконец-то появится работа), а другие возмущаются таким послаблениям на фоне новостей про рост заболеваемости коронавирусом. Мы прочитали все комментарии и выбрали самые показательные. Кратко пересказываем реакцию новосибирцев на частичное открытие общепита.

Лагерь «За открытие летников»

Одним из самых популярных комментариев оказался возглас облегчения пользователя под ником Su34: «Ну наконец-то! Народное возмущение подействовало». Кажется, большинство новосибирцев действительно истосковалось по нормальным походам в кафе, кофейни и рестораны.

Кто-то задается справедливым вопросом об открытии общепита в стандартном режиме. Например, новосибирец под ником gennadiyzpwbch: «Получается, уже можно открывать кафе? Сейчас там будут толпы людей, наверное».

По традиции новосибирцы просят открыть и другие закрытые организации. Вот просьба читательницы под ником sapeginaMA1987: «Можно ещё ТЦ открыть, пожалуйста, работать очень хочется». По этому поводу к ней присоединяется и читатель под ником Евгений1974: «Не понял, а спортсооружения и клубы лысые что ли? Ну-ка быстренько открыли спортплощадки, клубы и секции. Что за дискриминация? Предлагаю подать в суд: налицо легко доказуемые двойные стандарты».

Кстати, на днях мы писали о тяжелейшей ситуации, в которой оказались фитнес-центры (там и многомиллионные долги, и армия безработных людей).

А вот новосибирец под ником Зеброид тоже радуется открытию летников: «Ну всё, можно больше не морочиться с готовкой завтрака. Всё же везде есть свои плюсы».

Читательница под ником Агата не видит смысла в открытии летников: «А мне не нужны эти кафе и веранды: что там хорошего? Если только кофе попить с подружками». На что сразу получила возмущенный ответ от анонимного пользователя под ником Анонимус: «Кофе дома пейте. Сейчас на летниках по 5–6 столов. И если такие, как вы, сядут со своим кофе за 100 рублей, то это просто потеря стола. А ресторанам надо из кризиса выходить. Ждут только самых голодных. Кто придет действительно покушать и отдохнуть».

Своим опытом делятся читатели-соседи, почитаем комментарий пользователя под ником Хорхе: «Читаю комменты и вижу, что мнения разделились поровну. У нас, в Кузбассе, месяц назад было точно так же. Только потом открыли ТЦ, открыли рестораны, открыли спортзалы — ничего страшного не произошло и все корона-паникеры, наконец, замолчали. Вы когда поймёте, что одна маршрутка опаснее десяти ресторанов с точки зрения вируса?»

А пользователь под ником Житель центра решил кратко подвести итог спора: «Давно пора всё открыть. Каждый сам должен заботиться о своей безопасности. Люди, легко переносящие вирус (а это более 90%), не должны страдать из-за остальных 10%. Вот пусть эти 10% и сидят по домам».

Новосибирцы уже привыкли обедать на улице «на коленках». Но, кажется, это не очень удобно

Новосибирцы уже привыкли обедать на улице «на коленках». Но, кажется, это не очень удобно

Лагерь «Против открытия летников и общепита»

Но оказалось, что до сих пор есть куча недовольных, которые не только против открытия общепита, но и против начала работы летников. Так, комментатор под числовым ником 123 пишет: «Выклянчили все-таки бездельники. Теперь будем знать, кого благодарить за рост эпидемии».

Гневное сообщение оставил и комментатор под актуальным ником монгольские бубонки: «Печальная новость. Так называемые «летники» — это просто пивнухи с аудиовонью, то есть долбящим музоном и навязываемой аудиорекламой. Новый прилив тошноты к уже имеющейся».

Пользователь под ником Ну-ну думает о практической стороне вопроса: «Только официанты должны вместе с меню подавать заявление на отказ от лечения и госпитализации в течение года. Пока не подпишут — не обслуживать. Так будет честно для всех».

Некоторые пользователи решили податься в черный юмор. Посмотрим комментарий читателя под ником fin: «Нужно открывать летники при ковидных госпиталях, рядов с моргами. Романтично: летний дождь, сидишь, пьешь кофе с пиццей, а из дверей выносят черные пакеты. Адреналин».

Читатель по имени Макс Зенков тоже не сильно рад функционированию летников. Вот его аргументы: «Я против летников, там часто много грязи и пыли. Лучше навынос».

Кстати, Максим Зенков недавно писал нам интересную колонку о том, как он переболел коронавирусом. В больнице новосибирец провел 17 дней. Почитайте его историю.

Остались и люди, не вошедшие ни в один из лагерей. Комментатор под ником Татьяна 53 задается вопросом: «Они так долго просили, чтобы их открыли, что мне интересно, будет ли у них наплыв посетителей, будет ли выручка при сегодняшней губительной ситуации?»


А что вы думаете об открытии летников, к какому лагерю можете причислить себя? Давайте обсудим эту новость в комментариях. Делитесь фотографиями с летников, если вы уже успели на них побывать. Наш редакционный номер всегда открыт для ваших новостей: +7 923 157-00-00 (WhatsApp, Telegram).

Летники открыли. Что думаете по этому поводу?

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    летникиобщепиткоронавирус в Новосибирске
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