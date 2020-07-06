«Одна маршрутка опаснее десяти ресторанов»: Новосибирск разделился на два лагеря из-за открытия летников

Лагерь «За открытие летников»

Одним из самых популярных комментариев оказался возглас облегчения пользователя под ником Su34: «Ну наконец-то! Народное возмущение подействовало». Кажется, большинство новосибирцев действительно истосковалось по нормальным походам в кафе, кофейни и рестораны.

Кто-то задается справедливым вопросом об открытии общепита в стандартном режиме. Например, новосибирец под ником gennadiyzpwbch: «Получается, уже можно открывать кафе? Сейчас там будут толпы людей, наверное».

По традиции новосибирцы просят открыть и другие закрытые организации. Вот просьба читательницы под ником sapeginaMA1987: «Можно ещё ТЦ открыть, пожалуйста, работать очень хочется». По этому поводу к ней присоединяется и читатель под ником Евгений1974: «Не понял, а спортсооружения и клубы лысые что ли? Ну-ка быстренько открыли спортплощадки, клубы и секции. Что за дискриминация? Предлагаю подать в суд: налицо легко доказуемые двойные стандарты».

Кстати, на днях мы писали о тяжелейшей ситуации, в которой оказались фитнес-центры (там и многомиллионные долги, и армия безработных людей).