«Одна маршрутка опаснее десяти ресторанов»: Новосибирск разделился на два лагеря из-за открытия летников

Понедельник начался с очередных коронавирусных послаблений. Правительство разрешило открыть летники в Новосибирске — уже официально! А это значит, что с вами снова рубрика о том, как новосибирцы отреагировали на решение властей. Новость об открытии летних веранд стала самой обсуждаемой за сегодняшнее утро. Одни горожане уже строят планы на вечер (радуются и работники общепита, у которых, кажется, наконец-то появится работа), а другие возмущаются таким послаблениям на фоне новостей про рост заболеваемости коронавирусом. Мы прочитали все комментарии и выбрали самые показательные. Кратко пересказываем реакцию новосибирцев на частичное открытие общепита.
Лагерь «За открытие летников»
Одним из самых популярных комментариев оказался возглас облегчения пользователя под ником Su34: «Ну наконец-то! Народное возмущение подействовало». Кажется, большинство новосибирцев действительно истосковалось по нормальным походам в кафе, кофейни и рестораны.
Кто-то задается справедливым вопросом об открытии общепита в стандартном режиме. Например, новосибирец под ником gennadiyzpwbch: «Получается, уже можно открывать кафе? Сейчас там будут толпы людей, наверное».
По традиции новосибирцы просят открыть и другие закрытые организации. Вот просьба читательницы под ником sapeginaMA1987: «Можно ещё ТЦ открыть, пожалуйста, работать очень хочется». По этому поводу к ней присоединяется и читатель под ником Евгений1974: «Не понял, а спортсооружения и клубы лысые что ли? Ну-ка быстренько открыли спортплощадки, клубы и секции. Что за дискриминация? Предлагаю подать в суд: налицо легко доказуемые двойные стандарты».
Кстати, на днях мы писали о тяжелейшей ситуации, в которой оказались фитнес-центры (там и многомиллионные долги, и армия безработных людей).
А вот новосибирец под ником Зеброид тоже радуется открытию летников: «Ну всё, можно больше не морочиться с готовкой завтрака. Всё же везде есть свои плюсы».
Читательница под ником Агата не видит смысла в открытии летников: «А мне не нужны эти кафе и веранды: что там хорошего? Если только кофе попить с подружками». На что сразу получила возмущенный ответ от анонимного пользователя под ником Анонимус: «Кофе дома пейте. Сейчас на летниках по 5–6 столов. И если такие, как вы, сядут со своим кофе за 100 рублей, то это просто потеря стола. А ресторанам надо из кризиса выходить. Ждут только самых голодных. Кто придет действительно покушать и отдохнуть».
Своим опытом делятся читатели-соседи, почитаем комментарий пользователя под ником Хорхе: «Читаю комменты и вижу, что мнения разделились поровну. У нас, в Кузбассе, месяц назад было точно так же. Только потом открыли ТЦ, открыли рестораны, открыли спортзалы — ничего страшного не произошло и все корона-паникеры, наконец, замолчали. Вы когда поймёте, что одна маршрутка опаснее десяти ресторанов с точки зрения вируса?»
А пользователь под ником Житель центра решил кратко подвести итог спора: «Давно пора всё открыть. Каждый сам должен заботиться о своей безопасности. Люди, легко переносящие вирус (а это более 90%), не должны страдать из-за остальных 10%. Вот пусть эти 10% и сидят по домам».
Лагерь «Против открытия летников и общепита»
Но оказалось, что до сих пор есть куча недовольных, которые не только против открытия общепита, но и против начала работы летников. Так, комментатор под числовым ником 123 пишет: «Выклянчили все-таки бездельники. Теперь будем знать, кого благодарить за рост эпидемии».
Гневное сообщение оставил и комментатор под актуальным ником монгольские бубонки: «Печальная новость. Так называемые «летники» — это просто пивнухи с аудиовонью, то есть долбящим музоном и навязываемой аудиорекламой. Новый прилив тошноты к уже имеющейся».
Пользователь под ником Ну-ну думает о практической стороне вопроса: «Только официанты должны вместе с меню подавать заявление на отказ от лечения и госпитализации в течение года. Пока не подпишут — не обслуживать. Так будет честно для всех».
Некоторые пользователи решили податься в черный юмор. Посмотрим комментарий читателя под ником fin: «Нужно открывать летники при ковидных госпиталях, рядов с моргами. Романтично: летний дождь, сидишь, пьешь кофе с пиццей, а из дверей выносят черные пакеты. Адреналин».
Читатель по имени Макс Зенков тоже не сильно рад функционированию летников. Вот его аргументы: «Я против летников, там часто много грязи и пыли. Лучше навынос».
Кстати, Максим Зенков недавно писал нам интересную колонку о том, как он переболел коронавирусом. В больнице новосибирец провел 17 дней. Почитайте его историю.
Остались и люди, не вошедшие ни в один из лагерей. Комментатор под ником Татьяна 53 задается вопросом: «Они так долго просили, чтобы их открыли, что мне интересно, будет ли у них наплыв посетителей, будет ли выручка при сегодняшней губительной ситуации?»
А что вы думаете об открытии летников, к какому лагерю можете причислить себя? Давайте обсудим эту новость в комментариях. Делитесь фотографиями с летников, если вы уже успели на них побывать. Наш редакционный номер всегда открыт для ваших новостей: