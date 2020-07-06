Роспотребнадзор объявил первые итоги исследования новосибирцев на антитела к ковиду

Он добавил, что для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы антитела были не менее чем у 15% населения.



По данным Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области, всего на тестирование подали 7723 заявки, из которых 7345 человек попадали под критерии участия.

В возрасте от 1 года до 17 лет было подано 1095 заявок, от 18 до 29 лет — 1510 заявок, от 30 до 39 лет — 1271 заявка, от 40 до 49 лет — 964 заявки, от 50 до 59 лет — 1298 заявок, от 60 до 69 лет — 799 заявок, от 70 лет — 462 заявки. Из-за большого количества обращений участников исследования выбирали в два этапа.

— Результаты лабораторных исследований будут направлены каждому участнику проекта в виде электронного сообщения. Итоговые выводы проекта по оценке популяционного иммунитета будут проводиться ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», — сообщили НГС в Центре гигиены и эпидемиологии.



Также в учреждении добавили, что забор анализов у участников планируют провести до 10 июля.

