Роспотребнадзор объявил первые итоги исследования новосибирцев на антитела к ковиду

Новосибирский Роспотребнадзор озвучил предварительные итоги исследования популяционного иммунитета к COVID-19 — антитела обнаружили у 9% человек, сдавших анализ.
— Доставлено: 1121 материал, проведено исследование, удельный вес наличия антител составляет 9%. Мы будем проводить и в дальнейшем эти исследования. Всего будет проведено тестирование 2688 человек. В дальнейшем этот эксперимент будет продолжаться, — рассказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве региона.
Он добавил, что для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы антитела были не менее чем у 15% населения.
По данным Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области, всего на тестирование подали 7723 заявки, из которых 7345 человек попадали под критерии участия.
В возрасте от 1 года до 17 лет было подано 1095 заявок, от 18 до 29 лет — 1510 заявок, от 30 до 39 лет — 1271 заявка, от 40 до 49 лет — 964 заявки, от 50 до 59 лет — 1298 заявок, от 60 до 69 лет — 799 заявок, от 70 лет — 462 заявки. Из-за большого количества обращений участников исследования выбирали в два этапа.
— Результаты лабораторных исследований будут направлены каждому участнику проекта в виде электронного сообщения. Итоговые выводы проекта по оценке популяционного иммунитета будут проводиться ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», — сообщили НГС в Центре гигиены и эпидемиологии.
Также в учреждении добавили, что забор анализов у участников планируют провести до 10 июля.
В середине июня стало известно, что Минздрав провёл тестирование на антитела у своих сотрудников. Тогда анализ сдали 5202 человека.