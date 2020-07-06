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Дороги и транспорт

Власти объявили о ремонте двух километров Гусинобродского шоссе рядом с кладбищем

Ремонт сделают по нацпроекту БКАД

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Ремонт Гусинобродского шоссе и улицы Большой планируют выполнить в ближайшие два года

Ремонт Гусинобродского шоссе и улицы Большой планируют выполнить в ближайшие два года

В Новосибирске объявили аукционы на ремонт Гусинобродского шоссе и улицы Большой. Общая стоимость работ превысила 817 миллионов рублей, средства выделят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ближайшие два года в Новосибирске хотят отремонтировать Гусинобродское шоссе. Работы на участке в 2115 метров оценили в 566 миллионов 140 тысяч 382 рубля по начальной стоимости, деньги выделят из городского и регионального бюджетов.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт от улицы Дегтярёва, 23 до ул. Зеленодолинской рядом с Гусинобродским кладбищем. Ремонт будут выполнять в два этапа: с 15 марта по 16 ноября 2021 года и с 11 января по 1 октября 2022 года.

На дороге обновят покрытие, его также усилят в местах примыканий и пересечений. Подрядчик оборудует тротуары, установит бортовые камни, ливневую канализацию, дорожные знаки, выполнит замену водопровода. На остановках «Кладбище», «Улица Зеленодолинская» и пересечении с улицей Полякова поставят новые светофоры. Также на дороге сделают освещение.

Длина участка ремонта превышает 2 километра

Длина участка ремонта превышает 2 километра

В 2021 и 2022 годах также планируют отремонтировать улицу Большую от дома № 582/1 до Колыванского кольца. Общая протяжённость дороги — 930 метров. Максимальная цена работ — 251 миллион 256 тысяч 793 рубля, средства выделят из городского и регионального бюджетов. Работы будут проводить в те же сроки, что и на Гусинобродском шоссе.

— Основное назначение реконструируемой автомобильной дороги направлено на транспортную связь между районами и центром города, центрами планировочных районов, выходы на магистральные улицы и внешние автомобильные дороги, — говорится в аукционной документации.

Длина участка составляет 930 метров

Длина участка составляет 930 метров

Подрядчику предстоит отремонтировать покрытие дороги, в том числе на островках безопасности, установить бортовые камни, оборудовать тротуары и ливневые канализации. Также на магистрали установят новые дорожные знаки и пешеходные ограждения, нанесут разметку, проведут освещение. В жилых комплексах «Новомарусино» и «Дивногорский» поставят новые светофоры.

Электронные аукционы назначены на 13 июля.

В этом году в Новосибирске также идёт ремонт по нацпроекту БКАД. Например, в апреле начался ремонт покрытия улицы Владимировской. НГС готовил карту с участками, на которых тоже ведётся ремонт в 2020 году.

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БКАДГусинобродское шоссеремонт дорог
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