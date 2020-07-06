Власти объявили о ремонте двух километров Гусинобродского шоссе рядом с кладбищем

В Новосибирске объявили аукционы на ремонт Гусинобродского шоссе и улицы Большой. Общая стоимость работ превысила 817 миллионов рублей, средства выделят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



В ближайшие два года в Новосибирске хотят отремонтировать Гусинобродское шоссе. Работы на участке в 2115 метров оценили в 566 миллионов 140 тысяч 382 рубля по начальной стоимости, деньги выделят из городского и регионального бюджетов.



Подрядчику предстоит выполнить ремонт от улицы Дегтярёва, 23 до ул. Зеленодолинской рядом с Гусинобродским кладбищем. Ремонт будут выполнять в два этапа: с 15 марта по 16 ноября 2021 года и с 11 января по 1 октября 2022 года.

