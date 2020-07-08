Сибирячку пригрозили выставить проституткой в соцсетях. Перед этим она ввязалась в войну с управляющей компанией

Что говорят в управляющей компании

Сам Евгений Ткаченко, первый заместитель гендиректора «СПАС-Дома», не отрицает, что разговаривал с Долгушевой по телефону и предлагал ей найти «пути решения проблем многоквартирного дома или возможных личных проблем Светланы, связанных с проживанием в указанном многоквартирном доме».



— Утверждение, что жители дома решили поменять управляющую компанию, является как минимум преждевременным, а скорее всего, ложным. Наша компания активно сотрудничает со старшими по дому и по подъездам. И на сегодняшний день таких пожеланий они не выражали. Однако Светлана Долгушева выступила инициатором общего собрания собственников имущества с основным вопросом о смене способа управления, на что, безусловно, имеет полное право, — объясняет Евгений Ткаченко.

Для решения проблем дома, по его словам, нужно решение собственников:

— Есть куча домов вокруг, где решаются, а есть, где не решаются проблемы, и это зависит от жителей дома. Для этого нужно принимать решения, накапливать какие-то средства и выполнять ремонтные работы. Причем, наша компания очень часто идет навстречу и анонсирует какие-то работы. Для этого нужно решение собственников, — говорит Евгений Ткаченко и добавляет, что УК не хочет терять дом, потому что из-за этого придется перекраивать бюджет участка.