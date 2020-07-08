Сибирячку пригрозили выставить проституткой в соцсетях. Перед этим она ввязалась в войну с управляющей компанией

Жители многоэтажки на Киевской, 20, в Ленинском районе Новосибирска, решили сменить форму правления — вместо управляющей компании «СПАС-Дом», которая сейчас заведует домом, организовать ТСН. Но после того, как инициативная группа жителей начала организовывать собрание, одной из активисток — Светлане Долгушевой — стали поступать угрозы в социальных сетях. Ей пригрозили, что разместят про неё публикации в группе секс-знакомств.
«Светлана, вы идёте на конкретную войну»
«СПАС-Дом», рассказывает Светлана Долгушева, управляет домом на Киевской с 2007 года. За это время, со слов жильцов, в подъезде ни разу не делали ремонт, сам дом находится в плохом состоянии: там завелись тараканы и крысы, на лестничных клетках неприятно пахнет.
В апреле собственники создали чат в мессенджере — там собралась инициативная группа жильцов, которые были готовы заниматься сменой управляющей компании. Светлана оказалась одной из самых активных участниц чата. После того, как инициативная группа развесила объявления о проведении собрания жильцов, Светлане позвонил первый заместитель генерального директора «СПАС-Дома» Евгений Ткаченко.
— Он меня активно убеждал, что знает, что я с кем-то сотрудничаю, хотя я ни с кем не сотрудничаю. Я просто собственник, которого что-то не устраивает. Разговор у нас длился 9 минут: он на меня давил, пытался всеми способами уговорить встретиться, говорил, что решит мои личные проблемы, если я из личных побуждений этим занимаюсь, заявлял, что я лукавлю. В общем, намекал, что за мою активную работу по созданию ТСН мне кто-то платит. Когда я уже конкретно начала отказывать, он сказал: «Светлана, вы идёте на конкретную войну», — вспоминает Светлана Долгушева.
Пригрозили выставить проституткой
Через несколько дней девушке пришло сообщение в соцсети «ВКонтакте» якобы от соседа, с которым она проводила больше всего агитационной работы. По словам Светланы Долгушевой, страница оказалась фейковой, это подтвердил и сам сосед — он тоже разговаривал с журналистом НГС, но перед выходом материала позвонил в редакцию и попросил не упоминать его в тексте.
— Во «ВКонтакте» от лица соседа мне прислали объявление, составленное якобы от моего лица, и угрозы, что оно разлетится по всему Новосибирску и меня выставят проституткой. Я зашла на страницу, поняла, что это фейк — там всего два друга, на странице какой-то пост с признанием соседа, что он гей, с извинениями его жене. Такой бред, низость, — рассказывает Светлана Долгушева.
После этого девушке предложили вести себя менее активно, но при этом автор сообщений не объяснял, как именно она должна изменить поведение.
— Писали, что нужно, чтобы меня было поменьше, что меня слишком много. Понятное дело, что это касается дома, — предполагает жительница Киевской, 20.
После этого девушка и ещё один её сосед, с чьей страницы якобы поступали угрозы, написали заявление в полицию (в распоряжении редакции есть талон-уведомление). В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отказались комментировать ситуацию, сославшись на тайну частной жизни.
На следующий день Светлане написали с её собственной фейковой страницы, а объявления с фотографиями Долгушевой разместили в нескольких группах секс-знакомств.
Что говорят в управляющей компании
Сам Евгений Ткаченко, первый заместитель гендиректора «СПАС-Дома», не отрицает, что разговаривал с Долгушевой по телефону и предлагал ей найти «пути решения проблем многоквартирного дома или возможных личных проблем Светланы, связанных с проживанием в указанном многоквартирном доме».
— Утверждение, что жители дома решили поменять управляющую компанию, является как минимум преждевременным, а скорее всего, ложным. Наша компания активно сотрудничает со старшими по дому и по подъездам. И на сегодняшний день таких пожеланий они не выражали. Однако Светлана Долгушева выступила инициатором общего собрания собственников имущества с основным вопросом о смене способа управления, на что, безусловно, имеет полное право, — объясняет Евгений Ткаченко.
Для решения проблем дома, по его словам, нужно решение собственников:
— Есть куча домов вокруг, где решаются, а есть, где не решаются проблемы, и это зависит от жителей дома. Для этого нужно принимать решения, накапливать какие-то средства и выполнять ремонтные работы. Причем, наша компания очень часто идет навстречу и анонсирует какие-то работы. Для этого нужно решение собственников, — говорит Евгений Ткаченко и добавляет, что УК не хочет терять дом, потому что из-за этого придется перекраивать бюджет участка.
— Управляющей компанией формируется какой-то жилищно-эксплуатационный участок. Чтобы его сформировать, нужно нанять несколько людей: начальника ЖЭУ, мастера ЖЭУ, инженеров, слесарей и так далее. Они уже сформированы, есть, условно, каких-то 10 домов. Доходное количество домов может позволить содержать участок в необходимой кондиции. Как только выпадает один дом, выпадает доход. Нужно перекраивать весь жилищный участок, сокращать сотрудников и тому подобное. Естественный экономический закон, — объясняет первый заместитель гендиректора.
К угрозам, по словам Ткаченко, он отношения не имеет и называет обвинения клеветой.
Осенью мы рассказывали историю семьи Крегер, которая живёт в старой двухэтажке на Горбаня. Там обваливается потолок, а стены покрыты плесенью, несмотря на то что ремонт в квартире делают регулярно — семья винит в этом бездействующую управляющую компанию.
После публикации НГС прокуратура начала проверку этого дома, а позже новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за ситуации с управляющей компанией старой двухэтажки на Горбаня. В качестве свидетелей допросили работников управляющей компании и администрации района.
Позже представитель УК заявил, что не считает себя виновным в ситуации с домом, а с семьей Крегер они «не смогли договориться».