Андрей Травников разрешил рестораторам открыть летние веранды в Новосибирске

На этой неделе в Новосибирске всё-таки откроются летние веранды кафе и ресторанов — об этом утром в понедельник, 6 июля, заявил губернатор НСО Андрей Травников.

— В сложившейся эпидобстановке считаем возможным продолжить принимать аккуратные решения по снятию ограничений на деятельность отдельных организаций. Сегодня предлагаю снять ограничения на деятельность организаций общественного питания — возобновить деятельность летних кафе и летних веранд, — сообщил Травников на оперативном совещании в правительстве.