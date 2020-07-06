Андрей Травников разрешил рестораторам открыть летние веранды в Новосибирске

На этой неделе в Новосибирске всё-таки откроются летние веранды кафе и ресторанов — об этом утром в понедельник, 6 июля, заявил губернатор НСО Андрей Травников.
— В сложившейся эпидобстановке считаем возможным продолжить принимать аккуратные решения по снятию ограничений на деятельность отдельных организаций. Сегодня предлагаю снять ограничения на деятельность организаций общественного питания — возобновить деятельность летних кафе и летних веранд, — сообщил Травников на оперативном совещании в правительстве.
Губернатор поручил сегодня Министерству промышленности и торговли оперативно подготовить необходимые документы. Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства Сергей Нешумов уточнил, что подготовленные документы будут рассмотрены на заседании правительства Новосибирской области, а вечером летники уже могут начать работать.
При этом в Новосибирской области за сутки вновь выявлено больше 100 случаев COVID-19. Также растет и смертность от коронавируса.
Вслед за рестораторами на прошлой неделе подписали Instagram-петицию и управляющие и тренеры фитнес-центров Новосибирска. Они попросили губернатора Андрея Травникова разрешить им работать. Они рассказали о многомиллионных долгах, безразличии властей к их проблеме и недоумении, почему в гигантских фитнес-центрах, где каждый час работает клининг, менее безопасно, чем на переполненных пляжах или в транспорте.