От коронавируса в Новосибирской области скончались еще 4 человека

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще четыре человека.

— В Новосибирской области сейчас 116 летальных случаев от коронавируса, — сообщил сегодня, 6 июля, на оперативном совещании в правительстве НСО министр здравоохранения региона Константин Хальзов.



Накануне, 5 июля, сообщалось, что общее число умерших от коронавируса в регионе — 112 человек.