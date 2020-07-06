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От коронавируса в Новосибирской области скончались еще 4 человека

В регионе сейчас зафиксировано 116 летальных случаев COVID-19

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В регионе зафиксированы новые смертельные исходы из-за коронавируса

В регионе зафиксированы новые смертельные исходы из-за коронавируса

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще четыре человека.

— В Новосибирской области сейчас 116 летальных случаев от коронавируса, — сообщил сегодня, 6 июля, на оперативном совещании в правительстве НСО министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Накануне, 5 июля, сообщалось, что общее число умерших от коронавируса в регионе — 112 человек.

Если вы знали умерших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157-00-00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

Среди жертв коронавируса есть и врачи. На сегодняшний день известно о 7 умерших новосибирских медиках. В специальном проекте НГС рассказывает их истории. Среди них есть и брат министра здравоохранения Новосибирской области. Андрей Хальзов работал хирургом, где именно он заразился коронавирусом, неизвестно.

Истории других новосибирцев, умерших от ковида, читайте в этом разделе.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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