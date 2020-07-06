От коронавируса в Новосибирской области скончались еще 4 человека

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще четыре человека.
— В Новосибирской области сейчас 116 летальных случаев от коронавируса, — сообщил сегодня, 6 июля, на оперативном совещании в правительстве НСО министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Накануне, 5 июля, сообщалось, что общее число умерших от коронавируса в регионе — 112 человек.
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Среди жертв коронавируса есть и врачи. На сегодняшний день известно о 7 умерших новосибирских медиках. В специальном проекте НГС рассказывает их истории. Среди них есть и брат министра здравоохранения Новосибирской области. Андрей Хальзов работал хирургом, где именно он заразился коронавирусом, неизвестно.
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