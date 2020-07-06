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Коронавирусом в Новосибирской области заболели ещё 106 человек

В отделениях реанимации находятся 113 человек

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В Новосибирской области сейчас 6611 человек с подтвержденным COVID-19

В Новосибирской области сейчас 6611 человек с подтвержденным COVID-19

За последние сутки, по данным на 6 июля, коронавирусную инфекцию выявили ещё у 106 новосибирцев.

— Сейчас в области 6611 человек с подтвержденным COVID-19, среди них 384 ребенка. В отделениях реанимации находятся 113 человек, — сообщил сегодня на оперативном совещании губернатора Новосибирской области министр здравоохранения региона Константин Хальзов. — За сутки с внебольничной пневмонией госпитализировано 95 человек.

Многие новосибирцы тем временем остаются без тестов на коронавирус. Так случилось и с организатором корпоративных событий Настей Орловой. Она заболела, осталась без теста и была вынуждена бороться за себя сама. Насколько сложно дождаться врачей, как пришлось тайком сдавать анализы, сколько денег ушло на лечение от коронавируса и почему сибирячку с пневмонией не увезли в больницу — читайте её историю выздоровления.

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коронавирус в Новосибирске
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