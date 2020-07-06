В Новосибирске ночью Mazda врезалась в грузовик дорожной службы

В Новосибирске на Бердском шоссе в полночь столкнулись Mazda Famila и грузовик дорожной службы.

— ДТП произошло на участке между между Морским и Университетским проспектами. В аварии никто не пострадал, — сообщии корреспонденту НГС в новосибирской ГИБДД.

Из-за удара серьезно поврежден хэтчбек — у него снесло капот, помяло крышу, повредило колеса. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.