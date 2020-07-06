6 июля понедельник
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 70.50
eur 79.22

Все новости

Все новости
Происшествия

В Новосибирске ночью Mazda врезалась в грузовик дорожной службы

У обоих автомобилей серьезные повреждения

876
3 Обсудить

Поделиться

У обоих автомобилей серьезные повреждения

У обоих автомобилей серьезные повреждения

В Новосибирске на Бердском шоссе в полночь столкнулись Mazda Famila и грузовик дорожной службы.

— ДТП произошло на участке между между Морским и Университетским проспектами. В аварии никто не пострадал, — сообщии корреспонденту НГС в новосибирской ГИБДД.

Из-за удара серьезно поврежден хэтчбек — у него снесло капот, помяло крышу, повредило колеса. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Хэтчбек остался без передней части кузова

Хэтчбек остался без передней части кузова

В воскресенье, 5 июля, в Ленинском районе Новосибирска водитель самосвала Howa, груженного асфальтом, выехал на встречную полосу, ударился об бордюр и упал на левый бок.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!